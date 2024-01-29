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ЄС продовжив економічні санкції проти Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЄС продовжив економічні санкції проти Росії
ЄС продовжив санкції проти Росії на наступні шість місяців
фото ілюстративне

Санкції продовжили на наступні шість місяців – до 31 липня 2024 року

Сьогодні, 29 січня, Рада ЄС продовжила на пів року економічні санкції проти Росії за її збройну агресію проти України. Про це повідомляє пресслужба Ради Європейського союзу.

Санкції продовжили на наступні шість місяців – до 31 липня 2024 року.

Санкції складаються з широкого спектра секторальних заходів, включаючи обмеження на:

  • торгівлю;
  • фінанси;
  • технології;
  • товари подвійного значення;
  • промисловість;
  • транспорт;
  • предмети розкоші.

«Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, SWIFT декількох російських банків та призупинення мовлення і ліцензій декількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних засобів масової інформації. Крім того, було запроваджено конкретні заходи, спрямовані на посилення здатності ЄС протидіяти обходу санкцій» – йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше Комітет Сенату США схвалив законопроєкт про конфіскацію активів РФ.

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Теги: росія санкції

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