ЄС продовжив економічні санкції проти Росії

ЄС продовжив санкції проти Росії на наступні шість місяців

Санкції продовжили на наступні шість місяців – до 31 липня 2024 року

Сьогодні, 29 січня, Рада ЄС продовжила на пів року економічні санкції проти Росії за її збройну агресію проти України. Про це повідомляє пресслужба Ради Європейського союзу.

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Санкції продовжили на наступні шість місяців – до 31 липня 2024 року.

Санкції складаються з широкого спектра секторальних заходів, включаючи обмеження на:

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торгівлю;

фінанси;

технології;

товари подвійного значення;

промисловість;

транспорт;

предмети розкоші.

«Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, SWIFT декількох російських банків та призупинення мовлення і ліцензій декількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних засобів масової інформації. Крім того, було запроваджено конкретні заходи, спрямовані на посилення здатності ЄС протидіяти обходу санкцій» – йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше Комітет Сенату США схвалив законопроєкт про конфіскацію активів РФ.