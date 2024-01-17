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ISW пояснив, навіщо Білорусь внесла ядерну зброю до військової стратегії

Діана Гасюк
glavcom.ua
ISW пояснив, навіщо Білорусь внесла ядерну зброю до військової стратегії
фото ілюстративне

Проєкт нової військової доктрини Білорусі вперше передбачає застосування російської тактичної ядерної зброї

Білорусь внесла зміни до своєї нової військової доктрини, включивши пункт про можливе використання тактичної ядерної зброї. Ймовірно, це відображає розміщення Росією цього виду озброєння в країні у 2023 році. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Наголошується, що проєкт нової військової доктрини Білорусі вперше передбачає застосування російської тактичної ядерної зброї.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують, що поки незрозумілі особливості того, як нова доктрина регламентує використання тактичної ядерної зброї. У той же час, експерти не виявили жодних ознак того, що Росія чи Білорусь прагнуть ядерної ескалації, і продовжують вважати, що застосування ядерної зброї Росією чи Білоруссю залишається малоймовірним.

Нагадаємо, 16 січня, міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що у країні хочуть оновити військову доктрину вперше за вісім років. Тепер вона має включати застосування ядерної зброї.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко наприкінці минулого місяця заявив, нібито Росія завершила розгортання тактичної ядерної зброї у його країні. Ця заява пролунала на тлі посилення Росією погроз на адресу заходу. 

Нагадаємо, що наприкінці грудня Лукашенко заявив, що вся ядерна зброя з Росії, яку планували відправити до Білорусі, вже доставлена «в хорошому стані» на початку жовтня 2023 року.

Наприкінці серпня минулого року очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що до Білорусі були доставлені перші ядерні боєголовки.

Як відомо, торік 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.

До слова, минулоріч у червні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що сам попросив у Путіна «повернути Мінську ядерну зброю» і що готовий застосувати її «без вагань у разі агресії проти Білорусі».

Теги: ядерна зброя росія Білорусь

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