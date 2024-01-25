Резолюція ПАРЄ щодо викрадених українських дітей, Шевченко очолив УАФ. Головне за 25 січня

Резолюція ПАРЄ та перша зустріч щодо скринінгу законодавства України. Головне за 25 січня

ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо вкрадених Росією українських дітей, Міжнародний суд ООН повідомив про дату рішення за позовом України проти РФ, арештована яхта Медведчука за $200 млн відчалила з порту Хорватії. «Главком» склав добірку новин 25 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Міжнародний суд ООН повідомив про дату рішення за позовом України проти РФ

Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй (ООН) сьогодні, 25 січня, оголосив дату винесення рішення за позовом України проти РФ у справі про порушення конвенцій про заборону фінансування тероризму та подолання форм расової дискримінації.

В оголошенні вказується, що суд у Палаці миру в Гаазі (Нідерланди) винесе своє рішення в середу, 31 січня, о 15:00 (за місцевим часом, о 16:00 за Києвом).

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Це буде відкрите засідання, під час якого суддя Джоан Е. Донох’ю, голова Суду, зачитає рішення.

Андрій Шевченко очолив Українську асоціацію футболу

Новим очільником Української асоціації футболу (УАФ) став колишній капітан і тренер збірної Андрій Шевченко. Його обрали на позачерговому XXVI Конгресі УАФ – офіційна процедура була формальністю, адже Шевченко виступив єдиним кандидатом, не маючи конкурентів.

Попереднім президентом УАФ був Андрій Павелко, який зараз перебуває в СІЗО через підозри щодо розкрадання коштів під час будівництва футбольних полів. Павелко працював на посаді з 2015 року, а ще раніше УАФ очолювали Віктор Банніков, Валерій Пустовойтенко, Григорій Суркіс і Анатолій Коньков.

ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо вкрадених Росією українських дітей

Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію, що стосується українських дітей. Зокрема, резолюція закликає визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу.

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Документ містить важливе політичне рішення щодо того, аби визнати злочинні дії Росії щодо українських дітей. Зокрема, резолюція закликає парламенти усіх країн членів Ради Європи визнати депортацію дітей геноцидом українського народу.

У Брюсселі відбулася перша зустріч щодо скринінгу українського законодавства

У Брюсселі пройшла перша зустріч щодо скринінгу українського законодавства на відповідність до законодавства ЄС. На зустрічі була присутня віце-прем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Засідання відбулося у гібридному форматі – частина української делегації, зокрема заступники міністрів з питань європейської інтеграції, долучилися до зустрічі з представниками Європейської комісії онлайн.

Під час засідання європейська сторона презентувала особливості та етапи проведення офіційного скринінгу. Україна своєю чергою презентувала бачення переговорної архітектури.

Учасники зустрічі обговорили підходи до формування переговорних команд, підготовку переговорної рамки ЄС та переговорної позиції України, проведення першої міжурядової конференції та календар взаємодії на найближчі місяці.

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Арештована яхта Медведчука за $200 млн відчалила з порту Хорватії

Суперяхта Royal Romance, яку у 2022 році заарештували через санкції проти Віктора Медведчука, рушила з хорватського порту Трогір. Хорватські ЗМІ повідомляли, що у неї начебто з’явився новий власник.

Згодом керівниця АРМА Олена Дума заявила, що арештована яхта Віктора Медведчука – Royal Romance – 25 січня тимчасово відчалила з верфі Adria Docks у хорватському м. Трогір для підтвердження її технічної спроможності, плавучості та роботи двигунів.

За словами очільниці Агентства з розшуку та менеджменту активів, проведення цих заходів відбулось за рішенням Окружного суду м.Спліт (Хорватія).