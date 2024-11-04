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Глава УГКЦ провів літургію в одному з найбільших храмів Парижу (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Глава УГКЦ провів літургію в одному з найбільших храмів Парижу (фото)
Святослав Шевчук очолив літургію в паризькому храмі Сен-Сюльпіс
скріншот відео

Блаженніший Святослав спільно з духовенством відслужили панахиду за загиблими від Голодомору

У неділю, 3 листопада, глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав очолив божественну літургію в одному з найбільших храмів Парижу – Сен-Сюльпіс. Про це повідомив департамент інформації УГКЦ

Спільно з Блаженнішим Святославом співслужили апостольський нунцій у Франції архиєпископ Челестіно Мільйоре, апостольський адміністратор єпархії Святого Володимира УГКЦ владика Гліб Лончина зі священниками. Літургію відвідали посол України у Франції Вадим Омельченко з сім’єю, гендиректор благочинної організації «Діло Сходу», генеральний вікарій Ординаріату для східних католиків Франції Паскаль Ґольніш, представники українських організацій, українці з Франції та Бельгії.

Блаженніший Святослав під час проповіді передав усім вітання з України, яка «стікає кров’ю, але бореться». Він закликав вірити й зауважив, що «ми сьогодні потребуємо такого батька, таких батьків, які нам вказали б на Ісуса, а, може, ще більше, – взяли Ісуса за руку і привели до свого дому».

«Я сьогодні думаю про татусів, батьків, українців, які часом, навіть перед тим, як попрощатися зі своєю родиною, востаннє обняти своїх рідних і близьких, йдуть до Сповіді. Вказують навіть своїй родині, рідним і близьким, на того Єдиного, який підніме і піднімає, а потім йдуть захищати свою Батьківщину», – сказав блаженніший Святослав.

Глава УГКЦ висловив слова вдячності архиєпископові Парижу за можливість служити літургію, а відтак іменував протоієреєм і вручив золотий нагрудний хрест із прикрасами Паскалеві Ґольнішу, за «допомогу в розбудові єпархії УГКЦ у Франції та підтримку її місії через реалізацію освітніх і формаційних проєктів, наполегливість у донесенні правди про нинішню війну в Україні та про трагічні події нашої минувшини, як-от переслідування УГКЦ, голодомори українців».

Опісля літургії глава УГКЦ спільно з духовенством відслужили панахиду за загиблими від Голодомору. Урочиста церемонія вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років і борців за волю України відбулася біля Тріумфальної арки в Парижі.

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фото: департамент інформації УГКЦ

Нагадаємо, предстоятель УГКЦ блаженніший Святослав Шевчук 28 жовтня у Парижі зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном та зробив йому незвичний подарунок. 

Теги: Франція Париж релігія УГКЦ Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук

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