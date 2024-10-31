Українець, якого Папа Римський обрав кардиналом: 99% того доброго, що робить понтифік, залишається непоміченим

Папа Римський Франциск призначить 21 нового кардинала 8 грудня. Серед номінантів – українець Микола Бичок

Папу Франциска часто критикують за висловлювання чи дії, однак 99% того доброго, що він робить залишається непоміченим. Про це Микола Бичок заявив в інтерв'ю «Главкома».

«Як будь-яка публічна особа, Папа Франциск часто піддається критиці за свої висловлювання або дії, і кожен його крок ретельно аналізується. Кожна його невдала фраза чи вчинок дуже швидко стають відомими всім, стають «сенсаційними». Але 99 % того доброго, що робить і говорить Папа Франциск, залишається непоміченим», – зазначив Микола Бичок.

Владика розповів, що кілька тижнів тому, після недільної молитви «Ангел Господній» на площі Святого Петра, Папа двічі згадав «мученицьку Україну» та висловив глибоку стурбованість ситуацією у країні. Однак, за словами єпископа, цієї інформації немає у популярних ЗМІ.

«Я звертаюся з проханням не дати українцям гинути від холоду, припинити авіаудари по мирному населенню, яке завжди страждає найбільше. Досить вбивати невинних!» – таким був заклик Папи Франциска.

Микола Бичок зауважив, що Святий Престол і Папа докладають багато зусиль, щоб зупинити війну.

«Щонеділі та щосереди у Ватикані відбуваються загальні аудієнції із Папою Франциском. Щоразу під час цих аудієнцій лунають молитви за мир в Україні і слова підтримки для України. Так, звичайно, є такі речі, з якими ми не погоджуємося. І саме тому Блаженніший Святослав постійно доносить Папі Римському інформацію про те, якою є реальна ситуація», – наголосив владика.

Владика також виділив у місії служіння кардинала два основні аспекти: «Перш за все, кардинал – це один із найближчих помічників Святійшого Отця. Тобто це так званий дорадчий голос, за порадою до якого Папа може звернутися у будь-який час. Окрім цього, кардинал може брати участь у конклаві та обирати нового Святійшого Отця, що, безумовно, є великою відповідальністю. Як ми знаємо, до 80-го року життя всі кардинали мають цей активний голос, можуть голосувати і можуть бути обраними».

Микола Бичок додав, що не володію інформацією про те, які обов’язки покладе на нього Папа Франциск. Однак він вважає, що це буде так, як і в інших кардиналів: «їх призначають до тієї чи іншої дикастерії, щоб нести певне служіння у Церкві».

«Знаючи, які важкі часи переживає наш український народ через війну, я використовуватиму кожну нагоду і продовжуватиму інформувати католицький світ про те, що відбувається на нашій землі, постійно нагадуватиму про Україну», – наголосив єпископ.

Нагадаємо, що владику Миколу Бичка, правлячого Архиєрея Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра і Павла (Австралія), 8 грудня проголосять кардиналом Католицької церкви. Таке рішення прийняв Папа Римський Франциск 6 жовтня. Микола Бичок стане наймолодшим кардинал у світі і наймолодшим в історії УГКЦ.

Згодом Микола Бичок розповів, що призначення його кардиналом Католицької церкви стане чудовою можливість напряму контактувати з Папою Римським.