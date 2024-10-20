Попри перемогу жіноча збірна України з футзалу не кваліфікувалась на чемпіонат світу

В останньому матчі кваліфікації українки розраховували і на результат у паралельному поєдинку

Збірна України з футзалу перемогла Чехію у фінальному раунді відбору на чемпіонат світу 2025 року. Проте, «синьо-жовтим» не вдалося пройти кваліфікацію на мундіаль. Про це повідомляє «Суспільне Спорт».

Для виходу в елітраунд відбору збірна України повинна була зайняти перше місце в групі. Перед заключним туром жіноча національна команда перебувала на третьому місці з трьома очками: у першому матчі програла Франції з рахунком 3:1, а в другому розгромила Північну Ірландію – 6:0.

Після двох турів Франція та Чехія ділили між собою перше місце, маючи по чотири очки. Незважаючи на це, українська команда все ще мала шанси на вихід у другий раунд відбору на чемпіонат світу з футзалу. Для цього Україна повинна була перемогти Чехію, а Франція не виграти у Північної Ірландії.

Першими свій матч завершили збірні Франції та Північної Ірландії. Вже до перерви француженки забили три м'ячі. У другому таймі команда Північної Ірландії змогла скоротити відставання, забивши два голи, проте Франція відповіла ще двома, завершивши гру перемогою з рахунком 5:2. Це означало, що Україна втратила можливість пройти до елітраунду відбору.

В останньому турі жіноча збірна України зіграла проти Чехії. Вже на п'ятій хвилині Анастасія Кліпаченко відкрила рахунок, а до перерви Юлія Костюк подвоїла перевагу. У другому таймі голи забили Дар'я Ковшик та Ірина Дубицька, але «синьо-жовті» не змогли зберегти «сухий» рахунок, пропустивши з пенальті. У підсумку Україна здобула другу перемогу у відборі на чемпіонат світу-2025, зайнявши друге місце в групі. Таким чином, збірна України не поїде на майбутній мундіаль.

Нагадаємо, раніше відбувся Чемпіонат світу з футзалу серед чоловіків, в якому брала участь команда України. Змагання відбувались у період з 14 вересня до 6 жовтня у трьох містах Узбекистану – Андижані, Бухарі й Ташкенті.

До слова, збірна України здобула перемогу над Францією у матчі за третє місце на чемпіонаті світу-2024 з футзалу. Українці перемогли французів з рахунком 7-1.

Нагадаємо, раніше збірна України з футзалу розгромила національну команду Венесуели в матчі 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2024 з футзалу. Поєдинок у Ташкенті (Узбекистан) завершився з рахунком 9:4. Потрапити до четвірки найкращих команд світу українцям вдалося вперше з 1996-го року.