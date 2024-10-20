Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Попри перемогу жіноча збірна України з футзалу не кваліфікувалась на чемпіонат світу

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Попри перемогу жіноча збірна України з футзалу не кваліфікувалась на чемпіонат світу
Українські футзалістки не змогли пробитись на ЧС-2025
Фото: Суспільне Спорт

В останньому матчі кваліфікації українки розраховували і на результат у паралельному поєдинку

Збірна України з футзалу перемогла Чехію у фінальному раунді відбору на чемпіонат світу 2025 року. Проте, «синьо-жовтим» не вдалося пройти кваліфікацію на мундіаль. Про це повідомляє «Суспільне Спорт».

Для виходу в елітраунд відбору збірна України повинна була зайняти перше місце в групі. Перед заключним туром жіноча національна команда перебувала на третьому місці з трьома очками: у першому матчі програла Франції з рахунком 3:1, а в другому розгромила Північну Ірландію – 6:0.

Після двох турів Франція та Чехія ділили між собою перше місце, маючи по чотири очки. Незважаючи на це, українська команда все ще мала шанси на вихід у другий раунд відбору на чемпіонат світу з футзалу. Для цього Україна повинна була перемогти Чехію, а Франція не виграти у Північної Ірландії.

Першими свій матч завершили збірні Франції та Північної Ірландії. Вже до перерви француженки забили три м'ячі. У другому таймі команда Північної Ірландії змогла скоротити відставання, забивши два голи, проте Франція відповіла ще двома, завершивши гру перемогою з рахунком 5:2. Це означало, що Україна втратила можливість пройти до елітраунду відбору.

В останньому турі жіноча збірна України зіграла проти Чехії. Вже на п'ятій хвилині Анастасія Кліпаченко відкрила рахунок, а до перерви Юлія Костюк подвоїла перевагу. У другому таймі голи забили Дар'я Ковшик та Ірина Дубицька, але «синьо-жовті» не змогли зберегти «сухий» рахунок, пропустивши з пенальті. У підсумку Україна здобула другу перемогу у відборі на чемпіонат світу-2025, зайнявши друге місце в групі. Таким чином, збірна України не поїде на майбутній мундіаль.

Нагадаємо, раніше відбувся Чемпіонат світу з футзалу серед чоловіків, в якому брала участь команда України. Змагання відбувались у період з 14 вересня до 6 жовтня у трьох містах Узбекистану – Андижані, Бухарі й Ташкенті.

До слова, збірна України здобула перемогу над Францією у матчі за третє місце на чемпіонаті світу-2024 з футзалу. Українці перемогли французів з рахунком 7-1.

Нагадаємо, раніше збірна України з футзалу розгромила національну команду Венесуели в матчі 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2024 з футзалу. Поєдинок у Ташкенті (Узбекистан) завершився з рахунком 9:4. Потрапити до четвірки найкращих команд світу українцям вдалося вперше з 1996-го року.

Читайте також:

Теги: спорт чемпіонат світу Чехія Франція Збірна України українці Узбекистан Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Термін експлуатації старих австралійських танків M1A1 добігає кінця, невелика кількість з них потребуватиме ремонту перед відправкою до Європи
Австралія відправить в Україну партію танків Abrams
16 жовтня, 17:59
Заступник прессекретаря міноборони США Сабріна Сінгх пояснила, чому США не збивають російські ракети
Чому США не збиватимуть російські ракети над Україною: відповідь Пентагона
16 жовтня, 08:31
Під час концерту «Океану Ельзи» в Києві ТЦК влаштували перевірку документів у чоловіків
Перевірки ТЦК після концерту «Океана Ельзи». Реакція військових
12 жовтня, 15:08
Лавров додав, що плани Москви «узгоджуються з траєкторією світу, що швидко змінюється»
Російський план закінчення війни в Україні: Лавров оголосив цілий список вимог
8 жовтня, 14:59
Наразі в Україні підприємства купують електроенергію, як вироблену з чистих джерел
Механізм гарантій походження електроенергії потребує податкових стимулів – Гарпок
8 жовтня, 12:33
Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував інформації про міністра закордонних справ Андрія Сибігу
Україна обговорює територіальні поступки. МЗС спростували інформацію Financial Times
1 жовтня, 16:57
Під завалами у Запоріжжі можуть бути люди
Росіяни атакували Запоріжжя: є поранені, під завалами можуть бути люди (фото)
29 вересня, 07:27
Українці у Норвегії отримали нову проблему
Норвегія відмовляє у захисті певним категоріям українських біженців: подробиці
27 вересня, 08:52
Президент Європейської Ради Шарль Мішель висловився про війну в Україні
Шарль Мішель повідомив, чи довго ЄС підтримуватиме Україну
27 вересня, 06:20

Новини

Попри перемогу жіноча збірна України з футзалу не кваліфікувалась на чемпіонат світу
Попри перемогу жіноча збірна України з футзалу не кваліфікувалась на чемпіонат світу
Українські тенісисти Сачко і Крутих виграли турнір у Італії
Українські тенісисти Сачко і Крутих виграли турнір у Італії
Гравець «Шахтаря» зробив тату на честь новонародженої доньки, але дитина виявилася не його
Гравець «Шахтаря» зробив тату на честь новонародженої доньки, але дитина виявилася не його
На Донеччині загинув дворазовий чемпіон світу зі скелелазіння серед молоді Петренко
На Донеччині загинув дворазовий чемпіон світу зі скелелазіння серед молоді Петренко
Forbes назвав найбільш високооплачуваного футболіста світу
Forbes назвав найбільш високооплачуваного футболіста світу
Депутат Держдуми РФ влаштував істерику через потрапляння російських футболістів до бази «Миротворця»
Депутат Держдуми РФ влаштував істерику через потрапляння російських футболістів до бази «Миротворця»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
39K
Україна віддала РФ кадирівця, який потрапив у полон у худі вартістю $2 тис.
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2024
17K
Залучення військ КНДР до війни в Україні: Франція стривожила заявою
15K
Відомий комбат, Герой України, розповів, яку незвичну роботу мав до війни
9744
Снайпер розповів, що брешуть російські командири своїм бійцям, аби ті йшли у м’ясні штурми

Новини

Тривога в Києві через БпЛА тривала близько двох годин
Сьогодні, 01:29
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:00
У Києві повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 08:55
Відбувся обмін військовополоненими, в Києві уламок БпЛА поранив жінку: головне за ніч
Вчора, 06:42
Ранкові заморозки, без опадів: прогноз погоди на 19 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua