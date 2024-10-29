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Глава УГКЦ зробив незвичний подарунок Макрону (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Глава УГКЦ зробив незвичний подарунок Макрону (фото)
Макрон зустрівся з главою УГКЦ в Єлисейському палаці
фото: УГКЦ

Сторони обговорили перспективи співпраці структур УГКЦ та французького уряду

Предстоятель Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Блаженніший Святослав Шевчук 28 жовтня у Парижі зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном та зробив йому подарунок. Про це повідомила пресслужба УГКЦ.

Зазначається, що зустріч відбулася в Єлисейському палаці і тривала понад 45 хвилин. Під час бесіди глава УГКЦ висловив вдячність за підтримку України, а президент Франції запевнив у повній підтримці України й надалі.

«Ви перший, хто підтримав формулу миру нашого Президента. Ми бачили, як Ви робили все, щоби відвернути цю жахливу війну. Ви є з нами впродовж останніх трьох років нашої боротьби за європейське майбутнє. І ми дякуємо Вам за те, що повністю підтримали план перемоги, нещодавно запропонований Володимиром Зеленським», – звернувся Блаженніший Святослав до Макрона.

Глава УГКЦ відзначив активність Франції в реабілітації дітей, які були викрадені Росією і пізніше повернені в Україну. За підтримки Франції в Україні відкриються два реабілітаційних центри для дітей, яких повернули в Україну після вивезення до РФ. У цьому контексті сторони обговорили перебіг місії кардинала Дзуппі та труднощі в цьому процесі.

Предстоятель УГКЦ вказав на необхідність співпраці церкви та французького уряду в належній інтеграції українців у французьке суспільство
Предстоятель УГКЦ вказав на необхідність співпраці церкви та французького уряду в належній інтеграції українців у французьке суспільство
фото: УГКЦ

Також сторони обговорили перспективи співпраці структур УГКЦ та французького уряду в гуманітарній сфері.

Предстоятель УГКЦ подякував французькому президентові за особливу гостинність до українських біженців і вказав на необхідність співпраці церкви та місцевого уряду в належній інтеграції українців у французьке суспільство. Блаженніший Святослав наголосив, що більшість біженців – це жінки і діти: «Ці молоді матері мають університетську освіту, в Україні вони працювали у престижних сферах, тому до вас прибула найкраща частина нашого народу». Можливість належного легального оформлення, переконай глава УГКЦ, – це необхідна умова їх інтеграції у французьке суспільство.

Також предстоятель звернув увагу Макрона на проблему наступної зими в Україні та необхідності мобілізувати міжнародну спільноту, «щоб ніхто в Україні не помер із голоду чи від холоду».

На завершення розмови Макрон пообіціяв, що французький уряд робитиме все можливе, щоб Україна на сильних позиціях змогла вести перемовини на етапі дипломатичних переговорів про відновлення своєї територіальної цілісності та суверенітету.

Наостанок глава УГКЦ подарував французькому президенту сувенірний уламок російського дрона, збитого над Патріаршим собором у Києві, та послання Архиєрейського Синоду УГКЦ в Україні про війну та справедливий мир у контексті новітніх ідеологій.

Глава УГКЦ подарував Макрону сувенірний уламок російського дрона, збитого над Патріаршим собором у Києві
Глава УГКЦ подарував Макрону сувенірний уламок російського дрона, збитого над Патріаршим собором у Києві
фото: УГКЦ

Нагадаємо, що глава Української греко-католицької церкви митрополит Святослав зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм у Стамбулі. Предстоятель УГКЦ подарував йому уламок російського безпілотника, який збила протиповітряна оборона над Патріаршим собором у Києві. 

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Теги: Еммануель Макрон УГКЦ Франція Париж дрон Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук

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