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25 років тюрми за педофілію та торгівлю людьми отримав автор «Суперсімейки» і «Рататуя» – Le Figaro

Степан Гафтко
glavcom.ua
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25 років тюрми за педофілію та торгівлю людьми отримав автор «Суперсімейки» і «Рататуя» – Le Figaro
Діснеєвського художника посадили за грати через педофілію
фото з відкритих джерел

Відомий художник та графічний дизайнер обвинувачений у педофілії

31 жовтня в Парижі 59-річного художника Бухалема Бучибу засудили до 25 років ув'язнення за педофілію та торгівлю людьми. Він раніше працював над створенням мультфільмів Disney та Pixar. Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

«Бухалем Б., відомий графічний дизайнер у світі анімації, який брав участь у створенні мультфільмів «Рататуй» і «Суперссімейка», у віці 59 років став перед судом присяжних Парижа з вівторка за звинуваченням у зґвалтуваннях маленьких дівчаток, які він показував у мережі за допомогою «прямої трансляції», – йдеться у повідомленні видання.

За даними видання, слідство дійшло висновку, що чоловік через даркнет замовляв зґвалтування дітей на Філіппінах, а потім демонстрував те, що відбувається на стрімінгових майданчиках у режимі реального часу. У суді з'ясувалося, що художник самостійно катував дітей та наказував спільникам особливо жорстоко поводитися з ними. Вік постраждалих становив від 5 до 10 років, одній із жертв насильства було два роки.

У суді колишній улюбленець студій Pixar і Disney зізнався: «педофілія в мені».

Як уточнюється у 2014 році його вже судили за насильство над падчеркою.

Окрім тюремного терміну, Бучібу зобов'язали виплатити жертвам компенсацію. Після виходу із в'язниці він не зможе працювати з дітьми, над ним буде встановлений контроль протягом 20 років.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що Зюзінський районний суд Москви засудив до трьох років колонії загального режиму настоятеля храму Архангела Михаїла в Летові, протоієрея Дмитра Кувирталова за обмін порнографічними фотографіями з неповнолітніми.

Як повідомлялося, Офіс Генерального прокурора завершив базовий етап наповнення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

До слова, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей зафіксовано численні випадки неправомірної поведінки з боку так званих «казаків», яких Росія найняла охороняти школи.

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Теги: прокурор слідство чоловік зґвалтування художник дизайнер обмін педофіл Франція

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25 років тюрми за педофілію та торгівлю людьми отримав автор «Суперсімейки» і «Рататуя» – Le Figaro
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