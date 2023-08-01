Головний постачальник Apple виділить $500 млн на будівництво заводів в Індії

Тайванська компанія Foxconn Technology Group планує збудувати два заводи в південному штаті Карнатака, Індія

Тайванська компанія Foxconn Technology Group, що є головним постачальником компонентів для Apple, збудує два заводи по виробництву комплектуючих в Індії з інвестиціями приблизно 500 млн доларів. Про це повідомляє Reuters.

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Тайванська компанія Foxconn Technology Group планує збудувати два заводи в південному штаті Карнатака, Індія, і принаймні один з них буде спеціалізуватися на виробництві запчастин для Apple, включаючи компоненти для iPhone. Точні координати розташування заводів ще визначаються, а офіційне оголошення про цей проєкт очікується найближчим часом.

У березні цього року, штат Індії вже схвалив інвестиції в розмірі 80 млрд рупій ($972,88 млн) підрозділом Foxconn, що зробило його третім південним штатом, де компанія відкриє заводи після Андхра-Прадеш та Таміл-Наду, де вже мають місце заводи головного постачальника компонентів для Apple.

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Ці кроки були прийняті в рамках інвестиційної стратегії компанії та спроби розширити її виробництво за межами Китаю.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Джо Байдена має намір підписати угоду з Індією щодо виробництва двигунів для індійських бойових літаків.

Нагадаємо, Індія уже знайшла альтернативу підводним човнам Путіна. Країна рішуче відмовилась купувати у Путіна підводні субмарини. Натомість новий контракт на суму $5,2 млрд, який передбачає будівництво шести підводних човнів буде підписано між Індією та Німеччиною. Таким чином відмовившись від контрактів на винищувачі Су-30МКІ та танки Т-90, а потім заморозивши переговори про купівлю гелікоптерів Ка-226Т, Індія відповіла «ні» на ще одну російську пропозицію – будівництво підводних човнів на базі платформи «Амур-1650», експортної версії субмарин проєкту 677 «Лада».