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Байден зробить Туреччині щедрий подарунок після рішення щодо Швеції – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Байден зробить Туреччині щедрий подарунок після рішення щодо Швеції – Reuters
Президенти США і Туреччини домовились щодо винищувачів F-16
фото з відкритих джерел

Стосунки США та Туреччини поступово зсуваються з «мертвої точки» 

Білий дім заявив у середу, що адміністрація Байдена хоче «просунутися» щодо продажу винищувачів F-16 Туреччині. Про це пише Reuters.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден просуватиме ідею передачі винищувачів F-16 Туреччині після консультацій з Конгресом, заявив помічник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван.  Але він не став розкривати подробиць такого рішення. 

Такі умови розкрила колумніст газети The Wall Street Journal. Вона припустила, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган попросив Байдена прискорити постачання F-16 в обмін на ратифікацію договору Швеції про вступ до НАТО.

А от шість членів Палати представників Сполучених Штатів закликали держсекретаря Ентоні Блінкена забезпечити, щоб нові літаки F-16, які Туреччина отримає від Америки, не використовувалися для дій проти Греції.

У листі до Блінкена  представники нижньої палати Конгресу США Кріс Паппас, Гас Біліракіс, Діна Тітус, Ніколь Малліотакіс, Фаранк Паллоне-молодший і Джон Сарбейнз написали:

«Враховуючи історію використання Туреччиною американських F-16 для польотів в Егейському морі та для оскарження суверенітету Греції, ми просимо механізмів, які передбачають призупинення, затримку або відкликання передачі американської зброї Туреччині, якщо вона відновить свої дестабілізуючі дії в Східного Середземномор’я, які загрожують або підривають інтереси національної безпеки США або архітектуру безпеки НАТО».

Нагадаємо, що ще у 2021 році Анкара запросила у Вашингтона 40 винищувачів F-16 Block 70 і 80 комплектів Block 70 для модернізації літаків, що вже стоять на озброєнні її Повітряно-збройних сил. Запит зробили після того, як США виключили Туреччину зі своєї програми виробництва винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-35 – рішення ухвалили через закупівлю російських зенітних ракетних систем С-400. Як компенсацію за інвестиції Вашингтон і запропонував Анкарі отримати F-16.

У квітні цього року Держдепартамент США схвалив продаж Туреччині комплектів для модернізації тактичної мережі обміну даними Link-16.

Зазначалось, що агентство зі співробітництва в галузі оборони та безпеки США (DSCA), яке відповідає за постачання військової техніки та зброї за кордон, поки не зробило офіційної заяви щодо цього. 

Однак, згідно з джерелами, Держдеп готувався розпочати процедуру погодження щодо продажу обладнання для модернізації винищувачів, зокрема радарів та авіоніки. Тоді ж керівники відповідних комітетів Конгресу вже неформально дали на це згоду. Якщо все ж справа буде завершена, то це буде перший за багато років продаж Туреччині військових технологій.

Нагадаємо, такі поступки США, найімовірніше пов'язані із тим, що вчора стало відомо,що Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв, що його країна якнайшвидше розгляне ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу. Про це на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Я щойно провів конструктивну зустріч із президентом Ердоганом та прем'єр-міністром Крістерссоном (прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном – «Главком») і радий повідомити, що в результаті президент Ердоган погодився якнайшвидше направити протокол приєднання Швеції до Великих національних зборів (парламенту Туреччини – «Главком») та тісно співпрацювати для забезпечення ратифікації», – розповів генсек.

За його словами, обіцянка турецького лідера була закріплена у спільній заяві для преси, яку, зокрема, підписав і Ердоган.

Не менш щедру пропозицію для Туреччини зробили і інші країни НАТО. В обмін на згоду Туреччини схвалити членство Швеції в НАТО Стокгольм сприятиме процесам модернізації митного союзу Анкари та Європейського союзу, а також переговорам про безвізовий режим.

«На що сьогодні погодилась Швеція як член ЄС – це активно підтримувати зусилля Туреччини з відродження процесу вступу до ЄС й допомогти в модернізації митного союзу Туреччини та ЄС, а також у візовій лібералізації», – зазначив генсек.

Раніше Ердоган заявив, що Анкара підтримає вступ Швеції до НАТО, якщо Євросоюз докладе зусиль для того, щоб зробити Туреччину повноправним членом ЄС. До цього турецький президент стверджував, що не може схвалити заявку Швеції на вступ до Альянсу через підтримку країною-кандидатом ворожих для Туреччини терористичних рухів.

До слова сьогодні 11 липня, за даними Politico, президент Джо Байден планує знайти час аби посидіти та поговорити сам на сам з турецьким Реджепом Таїпом Ердоганом. 

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Теги: Туреччина подарунок Ентоні Блінкен кордон Вашингтон Держдепартамент США президент Єнс Столтенберг Анкара інвестиції безвізовий режим Швеція обмін

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