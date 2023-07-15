Вдарить по цінах: Індія погрожує введенням ембарго на рис

Вартість рису у світі неминуче зростатиме

Індія, що є найбільшим експортером рису у світі, розглядає можливість заборони його вивезення зарубіжних країн. Ембарго стосуватиметься всіх сортів рису, окрім басматі, пише Bloomberg.

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Джерела, знайомі з ситуацією, кажуть, що уряд розглядає заборону на експорт усього рису, крім басматі. Це пов’язано зі зростанням внутрішніх витрат, а місцеві чиновники хочуть уникнути додаткової інфляції. Якщо заборона буде прийнята, вона вплине на майже 80% експорту рису з Індії.

«Такий крок може знизити внутрішні ціни, але створить ризик ще більшого зростання цін у світі. Рис – основний харчовий продукт приблизно для половини населення світу, на Азію припадає близько 90% світового постачання», – зазначає видання.

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Частка Індії у світовій торгівлі рисом становить близько 40%, вона продає його більш ніж у 100 країнах світу. Основні споживачі – Бенін, Китай, Сенегал, Кот-д'Івуар та Того.

За даними індійського міністерства продовольства, роздрібні ціни на рис у Делі цього року зросли приблизно на 15%, тоді як у середньому в країні середня вартість збільшилася на 8%.

Це не перше продуктове обмеження з боку цієї країни. Так, на початку війни в Україні Індія заборонила експорт подрібненого рису та торік запровадила 20% податок на поставки білого та коричневого рису. Країна має доволі обмежений експорт пшениці та цукру.