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Росія вперше опинилася у трійці головних торгових партнерів Індії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія вперше опинилася у трійці головних торгових партнерів Індії
За підсумками п'яти місяців поточного року товарообіг між РФ та Індією збільшився у 3,8 раза
фото з відкритих джерел

Найбільшими торговими партнерами Індії залишаються Китай та США

Росія вперше опинилася у трійці головних торгових партнерів Індії. Про це повідомляє росЗМІ з посиланням на дані міністерства торгівлі та промисловості Індії.

За підсумками п'яти місяців поточного року товарообіг між країнами збільшився у 3,8 раза і досяг $27,1 мільярда. При цьому Індія закупила російських товарів на $26,5 мільярда, що вище за торішні показники в 3,9 раза. Росія імпортувала індійської продукції на $639 мільйонів доларів (зростання у 2,6 раза)

Найбільшим торговим партнером Індії залишається Китай із загальним товарообігом $41,1 мільярда. На другому місці – США ($30,4 мільярда).

Індія веде статистику найбільших торгових партнерів із 1990-х років. Кілька років тому Росія посідала 25-е місце у цьому списку, найкращим її результатом був показник 1997-1998 фінансових років – тоді вона була 16-ою.

Раніше повідомлялося, що у грудні минулого року Росія відправила до Індії на чверть більше нафти, ніж місяцем раніше, встановивши новий рекорд. Постачання сирої нафти з Росії в грудні виявилися на 24 відсотки вищими, ніж у листопаді, головними покупцями були приватні нафтопереробні заводи.

Нагадаємо, зростання імпорту російської нафти в Індію досягло рекордного рівня близько 1,95 млн барелів на добу в травні, що призвело до скорочення закупівель в Іраку і Саудівській Аравії.

Індія, третій за величиною споживач і імпортер нафти у світі, купує понад 80% своєї нафти на закордонних ринках. Її нафтопереробні заводи «наїдаються» російською нафтою відтоді, як Захід запровадив санкції проти Кремля за її вторгнення в Україну.

До слова, західні санкції змушують Москву та її клієнтів шукати альтернативу долара для розрахунків. Тож індійські нафтопереробні компанії пішли на неочікуваний крок та почали оплачувати частину нафти, що імпортується з Росії, у китайських юанях.

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Теги: Індія росія торгівля імпорт

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