США та Індія спільно робитимуть двигуни для винищувачів – Wall Street Journal

Зусилля США спрямовані на те, щоб протистояти виклику з боку Китаю та зменшити залежність Індії від поставок з Росії

Адміністрація Джо Байдена має намір підписати угоду з Індією щодо виробництва двигунів для індійських бойових літаків. Про це пише газета Wall Street Journal.

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За інформацією видання, Білий дім має намір дозволити корпорації General Electric запустити виробництво запчастин для індійських винищувачів. Вашингтон та Нью-Делі можуть офіційно підписати угоду під час візиту індійського прем'єр-міністра Нарендри Моді до США 22 червня.

Раніше державна авіабудівна компанія Індії Hindustan Aeronautics Ltd повідомила, що хотіла б використовувати двигун F414 від GE на індійському бойовому літаку нового покоління. Компанія уточнила, що веде переговори з корпорацією щодо виробництва двигунів на території Індії та наполягає на передачі технологій.

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Прозорі наміри США

Wall Street Journal пише, що таким чином Вашингтон працює над поглибленням зв'язків з Індією, оскільки бачить у ній ключову противагу пануванню Китаю в регіоні, а також хоче зменшити її залежність від Росії.

Індія, найбільший у світі імпортер зброї, майже половину своїх військових постачань закуповує у РФ. Упродовж десятиліть Нью-Делі закуповував у Москви винищувачі, танки, атомні підводні човни та авіаносці.

General Electric та Hindustan Aeronautics Ltd уклали угоду про виробництво реактивних двигунів у 2012 році, але угода не відбулася, оскільки уряд Індії хотів максимальної передачі технологій.

ЗМІ зазначають, що США начебто зараз пішли на поступки Індії і домовилися про більш високі рівні передачі технологій. У жодного іншого союзника Вашингтона немає такої угоди. Наразі сторони обговорюють умови передачі технологій, терміни та механізми оплати, перш ніж остаточна угода буде підписана під час візиту прем'єр-міністра, зазначає CNBC-TV18.

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Прем'єр Індії Моді відвідає США з державним візитом із 21 по 24 червня. У програмі зустріч із президентом Байденом та іншими офіційними особами.

У середині червня Нью-Делі відвідає помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Wall Street Journal пише, що Салліван проведе переговори зі своїм індійським колегою Аджитом Довалом щодо важливих угод, зокрема в оборонній сфері, які планується підписати під час візиту прем'єр-міністра Моді.

Нагадаємо, Індія уже знайшла альтернативу підводним човнам Путіна. Країна рішуче відмовилась купувати у Путіна підводні субмарини. Натомість новий контракт на суму $5,2 млрд, який передбачає будівництво шести підводних човнів буде підписано між Індією та Німеччиною. Таким чином відмовившись від контрактів на винищувачі Су-30МКІ та танки Т-90, а потім заморозивши переговори про купівлю гелікоптерів Ка-226Т, Індія відповіла «ні» на ще одну російську пропозицію – будівництво підводних човнів на базі платформи «Амур-1650», експортної версії субмарин проекту проекту 677 «Лада».

Хоча чиновники «Рособоронекспорту» обіцяли індійським колегам на 80% локалізувати виробництво на індійських заводах і апелювали до «стратегічного партнерства» двох країн, військові в Нью-Делі вважали за краще укласти контракт із Німеччиною, щоб модернізувати свій застарілий флот.