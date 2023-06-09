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США та Індія спільно робитимуть двигуни для винищувачів – Wall Street Journal

Ірина Озтурк
glavcom.ua
США та Індія спільно робитимуть двигуни для винищувачів – Wall Street Journal
Міністр оборони Індії Раджнат Сінгх і міністр оборони США Ллойд Остін узгодили військову співпрацю
Фото: Getty Images

Зусилля США спрямовані на те, щоб протистояти виклику з боку Китаю та зменшити залежність Індії від поставок з Росії

Адміністрація Джо Байдена має намір підписати угоду з Індією щодо виробництва двигунів для індійських бойових літаків. Про це пише газета Wall Street Journal.

За інформацією видання, Білий дім має намір дозволити корпорації General Electric запустити виробництво запчастин для індійських винищувачів. Вашингтон та Нью-Делі можуть офіційно підписати угоду під час візиту індійського прем'єр-міністра Нарендри Моді до США 22 червня.

Раніше державна авіабудівна компанія Індії Hindustan Aeronautics Ltd повідомила, що хотіла б використовувати двигун F414 від GE на індійському бойовому літаку нового покоління. Компанія уточнила, що веде переговори з корпорацією щодо виробництва двигунів на території Індії та наполягає на передачі технологій.

Прозорі наміри США 

Wall Street Journal пише, що таким чином Вашингтон працює над поглибленням зв'язків з Індією, оскільки бачить у ній ключову противагу пануванню Китаю в регіоні, а також хоче зменшити її залежність від Росії.

Індія, найбільший у світі імпортер зброї, майже половину своїх військових постачань закуповує у РФ. Упродовж десятиліть Нью-Делі закуповував у Москви винищувачі, танки, атомні підводні човни та авіаносці.

General Electric та Hindustan Aeronautics Ltd уклали угоду про виробництво реактивних двигунів у 2012 році, але угода не відбулася, оскільки уряд Індії хотів максимальної передачі технологій.

 ЗМІ зазначають, що США начебто зараз пішли на поступки Індії і домовилися про більш високі рівні передачі технологій. У жодного іншого союзника Вашингтона немає такої угоди. Наразі сторони обговорюють умови передачі технологій, терміни та механізми оплати, перш ніж остаточна угода буде підписана під час візиту прем'єр-міністра, зазначає CNBC-TV18.

Прем'єр Індії Моді відвідає США з державним візитом із 21 по 24 червня. У програмі зустріч із президентом Байденом та іншими офіційними особами.

У середині червня Нью-Делі відвідає помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Wall Street Journal пише, що Салліван проведе переговори зі своїм індійським колегою Аджитом Довалом щодо важливих угод, зокрема в оборонній сфері, які планується підписати під час візиту прем'єр-міністра Моді.

Нагадаємо, Індія уже знайшла альтернативу підводним човнам Путіна. Країна рішуче відмовилась купувати у Путіна підводні субмарини. Натомість новий контракт на суму $5,2 млрд, який передбачає будівництво шести підводних човнів буде підписано між Індією та Німеччиною. Таким чином відмовившись від контрактів на винищувачі Су-30МКІ та танки Т-90, а потім заморозивши переговори про купівлю гелікоптерів Ка-226Т, Індія відповіла «ні» на ще одну російську пропозицію – будівництво підводних човнів на базі платформи «Амур-1650», експортної версії субмарин проекту проекту 677 «Лада».

Хоча чиновники «Рособоронекспорту» обіцяли індійським колегам на 80% локалізувати виробництво на індійських заводах і апелювали до «стратегічного партнерства» двох країн, військові в Нью-Делі вважали за краще укласти контракт із Німеччиною, щоб модернізувати свій застарілий флот.

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Теги: США Індія переговори винищувач

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