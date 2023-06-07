Контракту не буде: Індія знайшла альтернативу підводним човнам Путіна

Індія відмовилась від придбання російських підводних човнів на базі платформи «Амур-1650», натомість обравши субмарини німецького виробництва

Країна-агресор продовжує здавати позиції на ринку озброєнь Індії, яка з радянських часів була найбільшим покупцем зброї у Кремля. Індія рішуче відмовилась купувати у Путіна підводні субмарини. Натомість новий контракт на суму $5,2 млрд, який передбачає будівництво шести підводних човнів сьогодні, 7 червня, буде підписано між Індією та Німеччиною. Про це пише видання Bloomberg.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відмовившись від контрактів на винищувачі Су-30МКІ та танки Т-90, а потім заморозивши переговори про купівлю гелікоптерів Ка-226Т, Індія відповіла «ні» на ще одну російську пропозицію – будівництво підводних човнів на базі платформи «Амур-1650», експортної версії субмарин проекту проекту 677 «Лада».

Хоча чиновники «Рособоронекспорту» обіцяли індійським колегам на 80% локалізувати виробництво на індійських заводах і апелювали до «стратегічного партнерства» двох країн, військові в Нью-Делі вважали за краще укласти контракт із Німеччиною, щоб модернізувати свій застарілий флот.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на знайомі із ситуацією джерела, Індія розраховує придбати шість підводних човнів виробництва німецького концерну Thyssenkrupp, який для реалізації проекту створить спільне підприємство з індійською Mazagon Dock.

Загальна сума операції оцінюється в $5,2 млрд, а її попереднє узгодження очікується 7 червня, коли міністр оборони ФРН Борис Пісторіус прибуде до Нью-Делі з дводенним візитом.

«Це буде великий і важливий контракт не тільки для німецької промисловості, але також для Індії та для стратегічного партнерства Індія-Німеччина», – заявив Пісторіус, коментуючи майбутню поїздку. Він додав, втім, що є й інші конкуренти за індійський контракт, зокрема Франція. Про російську пропозицію та її перспективи Пісторіус не сказав нічого.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI), постачання російських озброєнь до Індії впало на 37% за останні п'ять років – період, протягом якого «Рособоронекспорт» під санкціями США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Війна в Україні та нова хвиля санкційних обмежень, під які потрапили майже всі великі держбанки, ускладнили ситуацію ще більше. Вже рік Індія не може знайти спосіб перевести в Росію $2 млрд. платежів за зброю, а Росія, у свою чергу, Росія призупинила видачу коштів у рамках кредитної лінії на $10 млрд., призначеної для закупівлі запчастин.

Експорт російських озброєнь продовжуватиме скорочуватися, вважає старший науковий співробітник SIPRI Сімон Веземан. «Росія віддаватиме пріоритет постачанню своїх збройних сил, а попит з боку інших держав залишиться на низькому рівні через торгові санкції проти Росії та зростаючий тиск США та їхніх союзників на інші країни з вимогою не купувати російське озброєння», – пояснює він.

Таким чином зривається укладений у 2018 році контракт на продаж до Індії зенітних ракетних систем (ЗРС) С-400: із п'яти комплексів Індія отримала лише два. Також є великі проблеми з поставками для військових літаків та гвинтокрилів, якими Москва постачала Індію з радянських часів.