Нацбанк прогнозує цього року скорочення переказів заробітчан на $2 млрд



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За оцінками НБУ, минулого року за кордоном одночасно перебувало в середньому приблизно 2,5 млн громадян України

За 2019 рік трудові мігранти переказали в Україну $12 млрд - це понад 8% ВВП, - НБУ

Національний банк прогнозує, що у 2020 році перекази заробітчан в Україну становитимуть $10 млрд, що на $2 млрд менше, ніж у минулому році. Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

«За 2019 рік трудові мігранти переказали в Україну $12 млрд. - це понад 8% ВВП. Через коронавірус та карантинні обмеження у поточному році перекази заробітчан будуть скромнішими. Втім, все одно становитимуть значну суму – близько $10 млрд», - йдеться в повідомленні.

За оцінками НБУ, минулого року за кордоном одночасно перебувало в середньому приблизно 2,5 млн громадян України.

Як повідомлялося, за попередніми даними, обсяг приватних закордонних переказів в Україну у 2019 році становив $11,98 млрд.

До відома, Німеччина продовжила дозвіл на в'їзд сезонних працівників.

Нагадаємо, Польща послаблює карантин заради сезонних робітників з України.

Також в Естонії фермери просять повернути українських заробітчан.