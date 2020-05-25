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    Економіка та фінанси

    Нацбанк прогнозує цього року скорочення переказів заробітчан на $2 млрд

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    За оцінками НБУ, минулого року за кордоном одночасно перебувало в середньому приблизно 2,5 млн громадян України - Нацбанк прогнозує цього року скорочення переказів заробітчан на $2 млрд
    За оцінками НБУ, минулого року за кордоном одночасно перебувало в середньому приблизно 2,5 млн громадян України

    За 2019 рік трудові мігранти переказали в Україну $12 млрд - це понад 8% ВВП, - НБУ

    Національний банк прогнозує, що у 2020 році перекази заробітчан в Україну становитимуть $10 млрд, що на $2 млрд менше, ніж у минулому році. Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

    «За 2019 рік трудові мігранти переказали в Україну $12 млрд. - це понад 8% ВВП. Через коронавірус та карантинні обмеження у поточному році перекази заробітчан будуть скромнішими. Втім, все одно становитимуть значну суму – близько $10 млрд», - йдеться в повідомленні.

    За оцінками НБУ, минулого року за кордоном одночасно перебувало в середньому приблизно 2,5 млн громадян України.

    Як повідомлялося, за попередніми даними, обсяг приватних закордонних переказів в Україну у 2019 році становив $11,98 млрд.

    До відома, Німеччина продовжила дозвіл на в'їзд сезонних працівників.

    Нагадаємо, Польща послаблює карантин заради сезонних робітників з України.

    Також в Естонії фермери просять повернути українських заробітчан.

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