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Грузія заявила, що затримала вантаж вибухівки, який прямував з Одеси до Воронежу

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Грузія заявила, що затримала вантаж вибухівки, який прямував з Одеси до Воронежу
Служба безпеки Грузії заявила, що загальна вага вибухової речовини сягає 14 кг
фото: скріншот відео

Вибухівка С-4 військового призначення нібито була замаскована під акумулятори для електромобіля

У Грузії затримано 14 кг вибухівки, яка нібито прямувала з Одеси до Вороніжа. Про це повідомили у грузинській Службі держбезпеки.

Повідомляється, що в результаті проведення обшуку співробітники антитерористичного центру вилучили два акумулятори для електромобіля, в які було закладено по шість спеціальних вибухових пристроїв.

«Встановлено, що вибухові пристрої містять пластичну вибухівку С-4 військового призначення, яку можна активувати за допомогою електродетонатора та спеціального таймера. Загальна вага вибухової речовини сягає 14 кг. У контейнери також було поміщено 6 детонаторів та 6 спеціальних ключів. Така сама кількість електронних таймерів активації була встановлена у всіх шести окремих ящиках вибухового пристрою, в яких час активації вже був запрограмований», – йдеться у повідомленні Служби держбезпеки Грузії.

Повідомляється, що всі шість пристроїв були виготовлені «спеціалістом високого рівня» та розраховані на «широкий радіус ураження».

«Розгортання такого пристрою в місцях масового скупчення людей може призвести до значних збитків інфраструктури та великих жертв. Заряд згаданої речовини набагато потужніший за заряд вибухового тротилу», – повідомили грузинські експерти.

Служба держбезпеки країни також зазначила, що на підставі показань опитаних свідків та аудіофайлів встановлено, що вказані вибухові пристрої та речовини були привезені з Одеси. Вони прямували через Румунію, Болгарію та Туреччину і потрапили до Грузії 19 січня через КПП «Сарфі» на авто, що належить громадянину України. Надалі вибухівку нібито планувалося вивезти до російського міста Воронеж через КПП «Дарьял».

Повідомляється, що один з контейнерів з трьома вибуховими пристроями спробували вивезти, а другий залишався у Тбілісі. Співробітники контртерористичного центру перехопили його в той момент, коли вантаж мав перетнути грузино-російський державний кордон з грузинської сторони. Служба держбезпеки Грузії повідомила, що до ввезення вибухових пристроїв до Грузії нібито причетні сім осіб із Грузії, три особи – з України та дві – з Вірменії.

«За матеріалами справи, згаданий процес організував громадянин України, кандидат у депутати Київського округу місцевої Ради Одеської області у 2020 році від партії «Слуга народу» Андрій Шарашидзе, який родом із міста Батумі. Слідство також встановило, що вищезгадані особи, за винятком Шарашидзе, ймовірно, не знали про вибухові пристрої та капсули-детонатори, встановлені в акумуляторах автомобіля», – йдеться у повідомленні.

Служба держбезпеки країни також припускає, що використання території Грузії та залучення до ввезення вибухівки її громадян можуть створити думку про участь країни у плануванні та реалізації терористичних актів в Грузії чи за кордоном.

До слова, спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі сказав, що Грузія очікує вибачень від Володимира Зеленського, Майї Санду та євродепутатів. Це пов'язано з тим, що останній звіт комітету Ради Європи щодо умов утримання експрезидента Міхеїла Саакашвілі свідчить про «неправдиві звинувачення» грузинської влади в неналежному поводженні з ним.

Теги: росія Грузія вибухівка Україна

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