Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президентка Молдови повідомила, коли Росія спробує розхитати ситуацію в її країні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Президентка Молдови повідомила, коли Росія спробує розхитати ситуацію в її країні
Майя Санду очікує нової загрози з боку країни-агресорки Росії
колаж із відкритих джерел

Санду передила про загрозу з боку Росії перед президентськими виборами

Навесні цього року Росія спробує знову дестабілізувати ситуацію у Молдові. Про це заявила президентка країни Майя Санду на пресконференції 13 січня в Румунії після вручення їй премії в Тімішоарі, передає agerpres.ro.

За словами лідерки Молдови, весь цей час «Росія намагалася дестабілізувати порядок та владу в Кишиневі, намагаючись використати режим у придністровському регіоні».

«Ми знаємо про ці ризики і робимо все можливе, щоб запобігти такій дестабілізації. Ми говоримо з ними та розповідаємо громадянам про ці ризики, як це було минулого року, коли Росія мала намір повалити уряд (під час акцій протесту, організованих проросійськими силами, – «Главком»). Разом із громадянами та державними установами ми намагаємось захистити себе від цих ризиків, але нам ще є над чим працювати, вразливі місця ще існують», – наголосила Санду.

Вона додала, що Молдова розраховує на підтримку Румунії та міжнародної спільноти у цьому питанні.

«Ми знаємо, що навесні цього року Росія відновить свої спроби дестабілізувати ситуацію», – підкреслила Санду.

Президентські вибори в Молдові мають відбутися восени 2024 року.

Зазначимо, що в цей час румунські фермери готуються заблокувати пункт пропуску «Альбіца – Леушени» на кордоні з Молдовою, повідомляє newstream.md. Аграрії вимагають збільшення фінансової підтримки, зниження податків і зборів, поліпшення умов праці.

Нагадаємо, що на території невизнаного Придністров’я Росія створює інформаційні умови для можливої ​​операції під фальшивим прапором. Це робиться в межах зусиль Кремля з дестабілізації Молдови. 

Читайте також: Санду пояснила, за яких умов готова співпрацювати з РФ, навіть на чолі з Путіним
Теги: росія Молдова Румунія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Київ та Миколаїв, Європа розробляє стратегію підтримки України: головне за ніч
Атака на Київ та Миколаїв, Європа розробляє стратегію підтримки України: головне за ніч
2 сiчня, 07:21
Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов
Буданов прокоментував чутки про можливу загибель Герасимова в Криму
5 сiчня, 22:15
В Азовському морі на чергуванні є один ворожий корабель
Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, загальний залп – 24 «калібри»
1 сiчня, 08:36

Політика

Президентка Молдови повідомила, коли Росія спробує розхитати ситуацію в її країні
Президентка Молдови повідомила, коли Росія спробує розхитати ситуацію в її країні
Китай різко відреагував на вибори на Тайвані
Китай різко відреагував на вибори на Тайвані
Український посол пояснив, чому багато словаків вірять у «добру Росію»
Український посол пояснив, чому багато словаків вірять у «добру Росію»
США передали Ірану приватне повідомлення щодо хуситів
США передали Ірану приватне повідомлення щодо хуситів
Латвія видворила з країни голову Латвійсько-російської асоціації співробітництва
Латвія видворила з країни голову Латвійсько-російської асоціації співробітництва
Конгрес США готує новий проєкт тимчасового фінансування уряду – Politico
Конгрес США готує новий проєкт тимчасового фінансування уряду – Politico

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
138K
Скільки людей залишилося в Україні: демографка озвучила цифри
46K
Злякалися паніки? Нардеп припустив, що спричинило нові правила перетину кордону
45K
На одному з напрямків окупанти замерзли і здалися в полон
28K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20K
Буданов розповів, що може пришвидшити перемогу України
12K
На Франківщині подружжя прожило 67 років у шлюбі і померло в один день

Новини

Блекаут у Ростові, проєкт фінансування роботи уряду США: головне за ніч
Сьогодні, 06:25
Ожеледиця та опади: прогноз погоди на 14 січня
Сьогодні, 04:10
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
Окупанти значно наростили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Вчора, 07:46
Чергова атака росіян, нові удари по хуситах у Ємені: головне за ніч
Вчора, 07:05
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Вчора, 05:19

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua