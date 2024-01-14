Президентка Молдови повідомила, коли Росія спробує розхитати ситуацію в її країні

Санду передила про загрозу з боку Росії перед президентськими виборами

Навесні цього року Росія спробує знову дестабілізувати ситуацію у Молдові. Про це заявила президентка країни Майя Санду на пресконференції 13 січня в Румунії після вручення їй премії в Тімішоарі, передає agerpres.ro.

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За словами лідерки Молдови, весь цей час «Росія намагалася дестабілізувати порядок та владу в Кишиневі, намагаючись використати режим у придністровському регіоні».

«Ми знаємо про ці ризики і робимо все можливе, щоб запобігти такій дестабілізації. Ми говоримо з ними та розповідаємо громадянам про ці ризики, як це було минулого року, коли Росія мала намір повалити уряд (під час акцій протесту, організованих проросійськими силами, – «Главком»). Разом із громадянами та державними установами ми намагаємось захистити себе від цих ризиків, але нам ще є над чим працювати, вразливі місця ще існують», – наголосила Санду.

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Вона додала, що Молдова розраховує на підтримку Румунії та міжнародної спільноти у цьому питанні.

«Ми знаємо, що навесні цього року Росія відновить свої спроби дестабілізувати ситуацію», – підкреслила Санду.

Президентські вибори в Молдові мають відбутися восени 2024 року.

Зазначимо, що в цей час румунські фермери готуються заблокувати пункт пропуску «Альбіца – Леушени» на кордоні з Молдовою, повідомляє newstream.md. Аграрії вимагають збільшення фінансової підтримки, зниження податків і зборів, поліпшення умов праці.

Нагадаємо, що на території невизнаного Придністров’я Росія створює інформаційні умови для можливої ​​операції під фальшивим прапором. Це робиться в межах зусиль Кремля з дестабілізації Молдови.