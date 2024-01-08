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Вибухи в Білгороді: влада заявила про збиті цілі поблизу міста та поранених

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Вибухи в Білгороді: влада заявила про збиті цілі поблизу міста та поранених
У місті три автомобілі були пошкоджені уламками
фото з соцмереж

За словами Гладкова, в Білгородській області є троє постраждалих

Увечері 8 січня російська влада заявила про збиття 10 повітряних цілей у Білгородському районі. Про це повідомили губернатор Білгородської області Вʼячеслав Гладков та Міністерство оборони РФ. 

Російське міноборони повідомило, що начебто ППО збила 10 реактивних снарядів над Білгородською областю. Росіяни звинуватили Україну в атаці. Міноборони РФ заявило, що обстріл нібито здійснили із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 Vampire. 

Попередньо, за словами Гладкова, в області є троє постраждалих – жінка та двоє чоловіків з осколковими пораненнями. Їх шпиталізували.

Також у Білгороді у двох багатоквартирних будинках та приватному домоволодінні вибиті вікна, три автомобілі пошкоджені уламками.

Відомо, що на стоянці одного з місцевих підприємств загорілися чотири вантажні автомобілі – пожежі усунули. А в районі заявили про пошкодження даху приватного домоволодіння.

Нагадаємо, у Білгородській області увечері пролунали вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу. У мережі публікували відео, на яких можна побачити роботу протиповітряної оборони у Білгородській області.

До слова, на залізниці в Нижньому Тагілі, великому промисловому центрі на Уралі, у Свердловській області Росії стався вибух. Зазначається, що вибух на залізничних коліях у Нижньому Тагілі стався поруч зі станцією Сан-Донато «недалеко від нафтобази».

Теги: Білгород росія Міноборони РФ вибух

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