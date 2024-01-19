Грузія вимагає вибачень від українського президента: що сталося

«Нас змусили жити два роки так, ніби Саакашвілі катують, труять тощо»

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі сказав, що Грузія очікує вибачень від Володимира Зеленського, Майї Санду та євродепутатів. Це пов'язано з тим, що останній звіт комітету Ради Європи щодо умов утримання експрезидента Міхеїла Саакашвілі свідчить про «неправдиві звинувачення» грузинської влади в неналежному поводженні з ним. Про це він сказав грузинському «Першому каналу».

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За словами Папуашвілі, висновок комітету Ради Європи із запобігання тортурам означає, що іноземні політики брехали, коли звинувачували Грузію в тортурах Саакашвілі.

«Нас змусили жити два роки так, ніби Саакашвілі катують, труять тощо. Сьогодні у висновку європейського комітету із запобігання тортурам фактично зазначено, що президент Зеленський, президентка Санду та євродепутати збрехали, коли звинуватили Грузію в тортурах Саакашвілі», – сказав він.

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Шалва Папуашвілі сказав, що Грузія очікує вибачень від згаданих політиків, «але іноді ми очікуємо надто багато».

Нагадаємо, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі наразі відбуває покарання в окремій палаті у приватній клініці «Вівамед» у Тбілісі. Він залишатиметься там і надалі. Народний захисник Леван Йоселян продовжив співпрацю з групою лікарів для спостереження за ходом лікування та станом ув'язненого.

Консиліум з листопада 2021 року періодично перевіряє стан Саакашвілі та публікує свої висновки. До складу групи входять 10 лікарів із різних напрямків. У своєму останньому звіті консиліум побачив «позитивну динаміку» в стані Саакашвілі, який оголошував голодування, але відзначив «загальну тривожну картину, що зберігається». Тому, на думку експертів, політик потребує пильного медичного нагляду.

Проте влада Грузії хоче повернути важкохворого Саакашвілі до в'язниці.

Нагадаємо, партія Саакашвілі хоче побудувати нову державу в Грузії. Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі та заснована ним партія «Єдиний національний рух» оприлюднили напередодні 20-річчя «Революції троянд», маніфест про побудову нової грузинської держави.