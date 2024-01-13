У Ростові масштабний блекаут: запроваджено графіки обмеження електроенергії

Електрику повністю обіцяли повернути до 23:30

Увечері 13 січня у російському Ростові-на-Дону розпочалися масові проблеми з електроенергією. Про це повідомило місцеве видання.

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Зазначається, що електроенергію відключили приблизно о 21:30. Блекаут у Ростові стався під час несприятливих погодних умов – температура повітря становить від 18 до 20 градусів морозу.

Ростов залишився без світла фото з відкритих джерел

За даними компанії «Комсервіс», знеструмлено вулиці Магнітогорську, Заводську, Звивисту і частину Західного. Російські комунальники обіцяли відновити електропостачання за 2-3 години, але жодних гарантій не дали.

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«Компанія «Россети» ввела графік тимчасового обмеження електропостачання, через це наші споживачі без світла», – прокоментували ситуацію в компанії «Доненерго».

Міністр ЖКГ Ростовської області Сергій Сізіков повідомив у своєму Телеграм-каналі, що, за даними енергетиків, електрику повністю збираються повернути до 23:30.

Нагадаємо, у суботу, 13 січня, вранці виникла масштабна пожежа у Санкт-Петербурзі. Вогонь виник у складському комплексі компанії Wildberries розміром 320 на 320 м, його висота 20 метрів.

Збитки від пожежі на складі Wildberries у Санкт-Петербурзі можуть становити 10-11 млрд руб.

До того ж, під час евакуації з палаючого складу Wildberries в Санкт-Петербурзі охоронці навмисно закрили ворота, через які могли евакуюватися люди.