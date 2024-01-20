Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ситуація в регіонах: удари по житлових будинках на Донеччині і загибла на Херсонщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ситуація в регіонах: удари по житлових будинках на Донеччині і загибла на Херсонщині
Наслідки обстрілів Херсонської області, 19 січня 2024 р.
фото: Нацполіція

За добу від ворожих обстрілів загинула одна людина, ще п'ятеро – поранені

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельниччина

Сьогодні вночі під час повітряної тривоги в області працювали сили ППО. ЗСУ знешкодили один БпЛА типу Shahed. Інформація про руйнування та травмованих не надходила. Дані уточнюються.

Черкащина

Під час нічної тривоги в області працювала ППО. Інформація щодо наслідків уточнюється. Чернігівщина: за добу – 11 обстрілів (109 вибухів). Ворог із мінометів, ствольної артилерії, гармати БМП обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський райони. Зафіксовано три вибухи від ворожих FPV-дронів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Уночі росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 18 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади. Минулося без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили дев’ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 31 вибух – із мінометів, ствольної артилерії, FPV-дроном та скидання з БпЛА вибухових предметів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська громади. Обійшлося без наслідків.

Запорізька область

Окупанти гатили по 15 містах та селах; зафіксовано 70 ударів. Ворог здійснив чотири РСЗВ-обстріли Малої Токмачки, Роботиного та Новоіванівки, а також 20 ударів із БпЛА по Новодарівці, Червоному, Чарівному, Малинівці, Левадному й Полтавці. По території Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Щербаків, Кам'янського, П'ятихаток та інших прифронтових населених пунктів прийшлося 46 артилерійських атак. Надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Минулося без постраждалих.

Дніпропетровщина

Тричі за вчорашній день російська армія била по Нікопольщині. Дрон-камікадзе спрямувала на райцентр. Артилерію – на Марганецьку громаду. Пізно ввечері російська армія двічі вдарила по Нікопольщині. Загалом спрямувала туди півдесятка артснарядів. Вони поцілили по самому Нікополю та одному з сіл Марганецької громади. Обійшлося без загиблих і поранених.

Харківщина

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів області, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Сьогодні близько 05:00 год стався ворожий обстріл м. Куп'янськ. Попередньо – з артилерії. Пошкоджено житловий будинок. На даху виявили снаряд, який не здетонував. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються.

Луганщина

15 разів минулої доби окупанти штурмували наші позиції в Серебрянському лісі та в районі Білогорівки, але прорвати українську оборону ворогу не вдалося. За добу противник здійснив 130 обстрілів (530 снарядів).

Донеччина

Під вогнем окупантів минулої доби – дев’ять населених пунктів: Мирноград, с. Галицинівка, с. Іванівка, с. Уманське, с. Новоселівка Перша, смт Ямпіль, с. Дружба, с. Новобахмутівка, Новогродівка. Пошкоджено 43 житлові будинки (із них сім – багатоквартирні), будівля «Укртелекому», магазин, дві ЛЕП, дві школи, технічний бокс, будинок культури, приміщення банку, адмінбудівля сільської ради, адмінбудівля шахти, два цивільні автомобілі, комбайн, будівля ангару. За добу на Донеччині: двоє поранених.

Миколаївщина

Учора та цієї ночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по населених пунктах Куцурубської громади. Постраждалих немає. Вчора протягом дня та вночі ворог також здійснив артилерійські обстріли по прибережній території та акваторії м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Учора вдень – ще один ворожий обстріл зафіксовано по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 119 обстрілів (664 снаряди), з них по Херсону – чотири обстріли (30 снарядів). Росіяни поцілили в райони 30 населених пунктів області; об‘єкт критичної інфраструктури та церкву у Херсонському районі. Ворог обстріляв Берегове Білозерської громади. Унаслідок прямого влучання у житловий будинок постраждав 57-річний місцевий житель. Також внаслідок російського обстрілу під удар у власній оселі потрапив 56-річний місцевий житель. Потерпілим надали меддопомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно. Учора вдень ворог обстріляв домівки херсонців. У власній оселі травми, несумісні з життям, отримала 60-річна жінка. Вибухову травму та поранення ноги отримав підліток. «Швидка» доставила його до медзакладу. Усього за добу по області: одна людина загинула, троє – отримали поранення, зокрема одна дитина.

Триває 696-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак відбито на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. 

Теги: Херсонщина Донеччина Україна війна обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як повідомила розвідка, мобілізація у РФ триває, але вона не проводиться масово, як це було у жовтні-грудні 2022 року
Розвідка пояснила, що мотивує росіян воювати проти України
15 сiчня, 09:13
Рештки ракети, випущеної РФ по Харкову 2 січня
Генеральна прокуратура отримала докази використання ракет КНДР проти України
11 сiчня, 18:48
Сили оборони працювали по ворожих дронах
Уночі окупанти атакували Україну «Шахедами»: ЗСУ повідомили про наслідки
6 сiчня, 07:38

Події в Україні

В Україні вдруге за день була масштабна повітряна тривога
В Україні вдруге за день була масштабна повітряна тривога
Глава Нацполіції пояснив, чому поліцейських не варто мобілізувати
Глава Нацполіції пояснив, чому поліцейських не варто мобілізувати
ДБР: забудова Київської ГЕС могла призвести до техногенної катастрофи
ДБР: забудова Київської ГЕС могла призвести до техногенної катастрофи
Британська розвідка пояснила, завдяки чому Україна відновила судноплавство в Чорному морі
Британська розвідка пояснила, завдяки чому Україна відновила судноплавство в Чорному морі
Пожежа у будинку бізнесмена Мазепи: поліція назвала ймовірну причину
Пожежа у будинку бізнесмена Мазепи: поліція назвала ймовірну причину
Садиба на Харківщині, у якій жив Сковорода, на межі повного руйнування
Садиба на Харківщині, у якій жив Сковорода, на межі повного руйнування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
34K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
12K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8244
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7231
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua