Ситуація в регіонах: удари по житлових будинках на Донеччині і загибла на Херсонщині

За добу від ворожих обстрілів загинула одна людина, ще п'ятеро – поранені

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Хмельниччина

Сьогодні вночі під час повітряної тривоги в області працювали сили ППО. ЗСУ знешкодили один БпЛА типу Shahed. Інформація про руйнування та травмованих не надходила. Дані уточнюються.

Черкащина

Під час нічної тривоги в області працювала ППО. Інформація щодо наслідків уточнюється. Чернігівщина: за добу – 11 обстрілів (109 вибухів). Ворог із мінометів, ствольної артилерії, гармати БМП обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський райони. Зафіксовано три вибухи від ворожих FPV-дронів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина

Уночі росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 18 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади. Минулося без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили дев’ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 31 вибух – із мінометів, ствольної артилерії, FPV-дроном та скидання з БпЛА вибухових предметів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська громади. Обійшлося без наслідків.

Запорізька область

Окупанти гатили по 15 містах та селах; зафіксовано 70 ударів. Ворог здійснив чотири РСЗВ-обстріли Малої Токмачки, Роботиного та Новоіванівки, а також 20 ударів із БпЛА по Новодарівці, Червоному, Чарівному, Малинівці, Левадному й Полтавці. По території Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Щербаків, Кам'янського, П'ятихаток та інших прифронтових населених пунктів прийшлося 46 артилерійських атак. Надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Минулося без постраждалих.

Дніпропетровщина

Тричі за вчорашній день російська армія била по Нікопольщині. Дрон-камікадзе спрямувала на райцентр. Артилерію – на Марганецьку громаду. Пізно ввечері російська армія двічі вдарила по Нікопольщині. Загалом спрямувала туди півдесятка артснарядів. Вони поцілили по самому Нікополю та одному з сіл Марганецької громади. Обійшлося без загиблих і поранених.

Харківщина

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів області, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Сьогодні близько 05:00 год стався ворожий обстріл м. Куп'янськ. Попередньо – з артилерії. Пошкоджено житловий будинок. На даху виявили снаряд, який не здетонував. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються.

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Луганщина

15 разів минулої доби окупанти штурмували наші позиції в Серебрянському лісі та в районі Білогорівки, але прорвати українську оборону ворогу не вдалося. За добу противник здійснив 130 обстрілів (530 снарядів).

Донеччина

Під вогнем окупантів минулої доби – дев’ять населених пунктів: Мирноград, с. Галицинівка, с. Іванівка, с. Уманське, с. Новоселівка Перша, смт Ямпіль, с. Дружба, с. Новобахмутівка, Новогродівка. Пошкоджено 43 житлові будинки (із них сім – багатоквартирні), будівля «Укртелекому», магазин, дві ЛЕП, дві школи, технічний бокс, будинок культури, приміщення банку, адмінбудівля сільської ради, адмінбудівля шахти, два цивільні автомобілі, комбайн, будівля ангару. За добу на Донеччині: двоє поранених.

Миколаївщина

Учора та цієї ночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по населених пунктах Куцурубської громади. Постраждалих немає. Вчора протягом дня та вночі ворог також здійснив артилерійські обстріли по прибережній території та акваторії м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Учора вдень – ще один ворожий обстріл зафіксовано по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 119 обстрілів (664 снаряди), з них по Херсону – чотири обстріли (30 снарядів). Росіяни поцілили в райони 30 населених пунктів області; об‘єкт критичної інфраструктури та церкву у Херсонському районі. Ворог обстріляв Берегове Білозерської громади. Унаслідок прямого влучання у житловий будинок постраждав 57-річний місцевий житель. Також внаслідок російського обстрілу під удар у власній оселі потрапив 56-річний місцевий житель. Потерпілим надали меддопомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно. Учора вдень ворог обстріляв домівки херсонців. У власній оселі травми, несумісні з життям, отримала 60-річна жінка. Вибухову травму та поранення ноги отримав підліток. «Швидка» доставила його до медзакладу. Усього за добу по області: одна людина загинула, троє – отримали поранення, зокрема одна дитина.

Триває 696-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак відбито на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.