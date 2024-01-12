Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США запровадили санкції проти Росії через поставки балістичних ракет КНДР

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США запровадили санкції проти Росії через поставки балістичних ракет КНДР
Санкції запроваджені проти трьох російських організацій і однієї фізичної особи, через їх причетність до передачі й випробування балістичних ракет Північної Кореї
фото з відкритих джерел

Під обмеження потрапили Ашулукський полігон та Володимирський перспективний військово-дослідний комплекс

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти трьох організацій з РФ та однієї фізичної особи, причетних до передачі та випробування балістичних ракет Північної Кореї для використання їх Росією проти України. Про це йдеться у пресрелізі Міністерства фінансів США.

Зокрема під обмеження потрапили Ашулукський полігон та Володимирський перспективний військово-дослідний комплекс, які розташовані в Астраханській області Росії.

Також США запровадили санкції проти генерального директора ВАТ «Державна авіакомпанія «224-й окремий авіаційний загін» Володимира Міхейчика. Це російське авіаційне підприємство є дочірньою структурою Міністерства оборони РФ. Авіакомпанія забезпечує транспортні авіаційні перевезення в інтересах державних структур, а також виконує нерегулярні вантажні комерційні перевезення в Росії та за кордоном.

Крім цього обмеження запроваджені й проти трьох російських важких військово-транспортних літаків. Йдеться про два літаки Іл-76 та АН-124.

Як пояснив держсекретар США Ентоні Блінкен, санкції запроваджені проти трьох російських організацій і однієї фізичної особи, через їх причетність до передачі й випробування балістичних ракет Північної Кореї для використання Росією проти України.

«Передача КНДР балістичних ракет Росії підтримує загарбницьку війну Росії, збільшує страждання українського народу і підриває глобальний режим нерозповсюдження. Сполучені Штати продовжують уважно стежити за будь-якою підтримкою, яку Росія надає КНДР в обмін на цю зброю, і використовуватимуть усі доступні інструменти для визначення і викриття осіб і організацій, причетних до поставок зброї між КНДР і Росією. Ми без вагань вживемо подальших дій», – наголосив Блінкен.

Ашулукський полігон Збройних сил Росії розташований в Астраханській області на схід від залізничної станції Ашулук, на кордоні з Казахстаном. Призначений для випробування зенітно-ракетних озброєнь військ протиповітряної оборони й проведення військових навчань із застосуванням цієї зброї.

Раніше міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що КНДР може продати Росії нові типи ракет і провести подальші випробування зброї для ескалації напруженості перед виборами у Південній Кореї і США. Також постійний представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук повідомив, що Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.

Читайте також: США скликають Радбез ООН через постачання північнокорейських ракет Росії
Теги: росія санкції Ентоні Блінкен США Північна Корея

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сікорський підкреслив, що американським законодавцям слід ухвалити закон про продовження допомоги Україні, який допоможе вести оборону від РФ
Сікорський попередив Конгрес США про наслідки у разі перемоги Путіна
9 сiчня, 14:42
У Білгороді пошкоджено понад 30 автомобілів
«Бавовна» у Білгороді, США скликають Радбез ООН через дії Росії: головне за ніч
5 сiчня, 07:30
5 грудня 1994 року. Підписання Будапештського меморандуму. На фото президенти Росії Борис Єльцин, США Білл Клінтон, України Леонід Кучма і прем'єр Великої Британії Джон Мейджор
Ядерне роззброєння України. Чому колективний Захід не вивчив урок Авторська стаття
4 сiчня, 21:00
Будівля, ймовірно, загорілася від падіння уламків ракет
Атака на Київ: загорілася багатоповерхівка
29 грудня, 2023, 08:12
Спочатку біля заводу пролунали вибухи, а згодом спалахнула пожежа
Росіяни поскаржилися на обстріл заводу в Брянській області
28 грудня, 2023, 22:40
Французький банк більше не хоче обслуговувати росіян
Найбільший банк Франції вирішив позбавитись бізнесу у Росії
26 грудня, 2023, 09:50
Лідери ХАМАСу можуть отримати імунітет в обмін на завершення війни – ЗМІ
Лідери ХАМАСу можуть отримати імунітет в обмін на завершення війни – ЗМІ
24 грудня, 2023, 22:30
Санкції суттєво вдарили по економіці Росії
Російська економіка та санкції. Чи дійсно все так погано для Кремля?
14 грудня, 2023, 15:17
ЄС не зміг досягти домовленості щодо 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії через позицію Австрії
Чому затримується 12-й пакет санкцій проти РФ? Відповідь Австрії
13 грудня, 2023, 23:00

Економіка

Розвідка пояснила, як довго ще протримається економіка Росії
Розвідка пояснила, як довго ще протримається економіка Росії
США запровадили санкції проти Росії через поставки балістичних ракет КНДР
США запровадили санкції проти Росії через поставки балістичних ракет КНДР
Дефіцит бюджету Росії зріс через низькі доходи на нафту і газ – Bloomberg
Дефіцит бюджету Росії зріс через низькі доходи на нафту і газ – Bloomberg
Пентагон виявив проблеми з обліком 2% зброї, яку отримала Україна
Пентагон виявив проблеми з обліком 2% зброї, яку отримала Україна
США розширили санкції проти Росії
США розширили санкції проти Росії
Латвія оголосила про новий пакет допомоги Україні
Латвія оголосила про новий пакет допомоги Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Кремль готує нову заборону для росіян
19K
Російський полонений дорікнув Путіну і зробив зізнання щодо війни в України (відео)
17K
Ранок в Україні розпочався з повітряної тривоги (оновлено)
17K
Пентагон виявив проблеми з обліком 2% зброї, яку отримала Україна
15K
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9217
Експертиза ворожих ракет «Кинджал»: науковці розповіли деталі (відео)

Новини

Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Сьогодні, 10:59
За добу найбільше ворожих атак відбулося на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Удари по єменських хуситах, Росія скликає Радбез ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 12 січня
Сьогодні, 04:59
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:14
Який вигляд має будівництво оборонних споруд на кордоні з РФ (фото)
Вчора, 13:21

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua