США запровадили санкції проти Росії через поставки балістичних ракет КНДР

Санкції запроваджені проти трьох російських організацій і однієї фізичної особи, через їх причетність до передачі й випробування балістичних ракет Північної Кореї

Під обмеження потрапили Ашулукський полігон та Володимирський перспективний військово-дослідний комплекс

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти трьох організацій з РФ та однієї фізичної особи, причетних до передачі та випробування балістичних ракет Північної Кореї для використання їх Росією проти України. Про це йдеться у пресрелізі Міністерства фінансів США.

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Зокрема під обмеження потрапили Ашулукський полігон та Володимирський перспективний військово-дослідний комплекс, які розташовані в Астраханській області Росії.

Також США запровадили санкції проти генерального директора ВАТ «Державна авіакомпанія «224-й окремий авіаційний загін» Володимира Міхейчика. Це російське авіаційне підприємство є дочірньою структурою Міністерства оборони РФ. Авіакомпанія забезпечує транспортні авіаційні перевезення в інтересах державних структур, а також виконує нерегулярні вантажні комерційні перевезення в Росії та за кордоном.

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Крім цього обмеження запроваджені й проти трьох російських важких військово-транспортних літаків. Йдеться про два літаки Іл-76 та АН-124.

Як пояснив держсекретар США Ентоні Блінкен, санкції запроваджені проти трьох російських організацій і однієї фізичної особи, через їх причетність до передачі й випробування балістичних ракет Північної Кореї для використання Росією проти України.

«Передача КНДР балістичних ракет Росії підтримує загарбницьку війну Росії, збільшує страждання українського народу і підриває глобальний режим нерозповсюдження. Сполучені Штати продовжують уважно стежити за будь-якою підтримкою, яку Росія надає КНДР в обмін на цю зброю, і використовуватимуть усі доступні інструменти для визначення і викриття осіб і організацій, причетних до поставок зброї між КНДР і Росією. Ми без вагань вживемо подальших дій», – наголосив Блінкен.

Ашулукський полігон Збройних сил Росії розташований в Астраханській області на схід від залізничної станції Ашулук, на кордоні з Казахстаном. Призначений для випробування зенітно-ракетних озброєнь військ протиповітряної оборони й проведення військових навчань із застосуванням цієї зброї.

Раніше міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що КНДР може продати Росії нові типи ракет і провести подальші випробування зброї для ескалації напруженості перед виборами у Південній Кореї і США. Також постійний представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук повідомив, що Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.