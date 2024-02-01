Держдеп США відреагував на заяви Путіна щодо «демілітаризованої зони» між РФ та Україною

Метью Міллер: «Найкраще з чого може почати Кремль – це «демілітаризація територій України, де перебувають російські солдати»

Речник Державного департаменту США Метью Міллер відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна, що між РФ та Україною варто створити «демілітаризовану зону» для виведення російської території «з-під вогневої досяжності» України. Метью Міллер прокоментував цю заяву під час брифінгу.

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За словами представника Держдепу, йому «складно зрозуміти», як можна імплементувати буферну зону між Україною та РФ, у той час, коли російські окупаційні війська знаходяться на українській землі.

«Дещо складно мати демілітаризовану зону, коли російські сили продовжують операції з українського боку кордону, а Путін ясно давав зрозуміти, що не збирається змінювати своїх цілей – захопити та підкорити Україну», – наголосив Міллер.

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Міллер зауважив, що якщо Москва дійсно зацікавлена в створенні «демілітаризованої зони», то найкраще з чого може почати Кремль – це «демілітаризація територій України, де перебувають російські солдати».

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін заявив, що демілітаризована зона в Україні має бути на такій відстані, яка б забезпечила безпеку російських міст від обстрілів.

Російська Федерація вже неодноразово заявляла про атаки на російські міста. Зокрема, сьогодні Міністерство оборони країни-агресорки заявило про роботу ППО через нібито атаку безпілотника літакового типу на території Псковської області.

Нагадаємо, у ніч на 31 січня на складі для зберігання взуття у Володимирській області Росії сталася масштабна пожежа. У селищі Муромцеве вогонь охопив 2,5 тис. кв. м приміщення для зберігання взуття. Гасіння ускладнює високе горюче навантаження, повідомляє МНС РФ.

Також у Російській Федерації пролунав гучний вибух із яскравим спалахом в районі ТЕЦ у московському районі Гольяново.