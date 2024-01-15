Естонія розробила план стратегії Заходу для перемоги України

Документ призначений для всіх країн-учасниць робочої групи «Рамштайн» і є закликом до консолідації зусиль

Захід не повинен боятися допомагати Україні у війні проти Російської Федерації, тоді перемоги можна буде досягнути через три роки. Такою є головна теза стратегії для країн Заходу, яку підготувало Міністерство оборони Естонії, повідомляє ERR.

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Документ призначений для всіх країн-учасниць робочої групи «Рамштайн» і є своєрідним закликом, який наочно демонструє, що за умови консолідації зусиль західних країн внесок у перемогу України потрібен зовсім невеликий.

У документі йдеться про те, що ВВП усіх країн учасниць робочої групи «Рамштайн» становить 47 трильйонів євро, з яких на допомогу Україні було спрямовано лише 0,2%. При цьому ВВП Росії оцінюється лише в 2 трильйони євро.

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«Обсяг економіки Заходу більший за економіку Росії в десятки разів. Тут різниця величезна. Проблема в тому, що Росія вже перейшла на шлях військової економіки, тобто у них вже половина економіки працює безпосередньо на це, а на Заході це не так, ще не прокинулися», – сказав голова комісії парламенту з державної оборони Калев Стойческу.

Крім цього, як зазначається, Заходу необхідно наростити виробництво оборонно-промислового сектора. Однак, на прикладі Естонії, для цього знадобиться два роки.

Нагадаємо, Захід не дав Україні того, що їй потрібно для встановлення переваги в повітрі. Про це сказав американський генерал у відставці, колишній Верховний командувач об'єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав.

До слова, німецький канцлер Олаф Шольц висловив невдоволення президенту Франції Емманюелю Макрону щодо його недостатньої допомоги Києву.