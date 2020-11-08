Хто така Камала Гарріс – перша жінка на посаді віцепрезидента США

Особистість Камали Гарріс суперечлива, але від цього ще цікавіша

7 листопада низка західних ЗМІ оголосили про те, що за попередніми даними, кандидат від демократичної партії Джо Байден став 46-м президентом США, а це означає, що пост віцепрезидента вперше посяде жінка – його соратниця Камала Гарріс. Про своє рішення Байден оголосив 11 серпня. За сформованою в США традицією, кандидат на пост президента зобов’язаний назвати майбутнього віцепрезидента ще до дня голосування – в бюлетень єдиним списком вносять обидва імені.

Особистість Камали Гарріс суперечлива, але від цього ще цікавіша. До того, як вступити в ці президентські перегони, вона обіймала посаду генерального прокурора штату Каліфорнія, а потім стала його сенатором. Президент Трамп неодноразово називав її жахливою людиною, яка говорить неправду. Серед його претензій – позиція Гарріс з питань оподаткування та фінансування армії. Проте, за словами політичних експертів, подібні заяви – це страх перед сильною енергетикою і професійністю Гарріс, яка посилила позиції демократів на цих виборах. До того ж до Гарріс дуже лояльно ставилися представники різноманітних етнічних груп, що проживають на території країни – юристка свого часу стала першою темношкірою жінкою на посаді окружного прокурора в США, потім стала першою жінкою з індійським корінням у сенаті, а зараз і зовсім стане другою людиною в країні. Американська мрія в дії.

Юристка

Народилася Камала Гарріс у Каліфорнії, в родині ямайського іммігранта Дональда Гарріса і Шамаль Гопалан з Індії. Коли дівчинці було сім років, її батьки розлучилися і маленька Камала залишилася жити з матір’ю в не зовсім благополучному районі. Але їй пощастило – в середині 1960-х років у Каліфорнії була ініційована програма, в межах якої діти з бідних районів отримували можливість навчатися у престижних школах. Камала потрапила в одну з таких. За словами самої Гарріс, з юних років батьки брали її на різноманітні мітинги, де вона бачила, як важливо захищати свої права і не боятися заявляти власну позицію. Потім деякий час сім’я жила в Канаді, куди Шамаль Гопалан запросили викладати в університеті Макгілла. Вищу освіту вона вже отримала в США, в університеті Говарда, який називали «історично чорним», а магістерську роботу з юриспруденції захистила в Каліфорнійському університеті в Берклі.

Юридична кар’єра Гарріс почалася з окружної прокуратури в Окленді, де вона спеціалізувалася на справах, пов’язаних із сексуальними злочинами. Потім вона займалася питаннями виплат медичної допомоги незаможним і згодом опинилася в офісі окружного прокурора Сан-Франциско, де її робота була пов’язана з питаннями підліткової проституції. Саме тоді вона прийняла одне з перших важливих рішень, які змусили говорити про неї. За пропозицією Гарріс, неповнолітніх повій правоохоронні органи міста тепер доправляли не в тюрму, а в реабілітаційні центри. Це означало повну зміну їхнього статусу – з правопорушниць на жертв.

При цьому з боку багатьох правозахисників в її бік сипалися звинувачення у надмірній жорстокості, адже кількість обвинувальних вироків під час її каденції зросла. Не сподобалася їм і її позиція щодо законів про заборону смертної кари в Каліфорнії (Гарріс двічі їх не підтримувала), а також її підтримка закону про те, що шкільні прогули будуть визнаватися правопорушенням, за яке відповідатимуть батьки. Незлюбили її і з іншого боку – поліцейські. Вони відвернулися від Камали в 2004-му, коли прокурорка відмовилася вимагати смертний вирок для винного у вбивстві поліцейського Айзека Еспінози.

Політикиня

Паралельно з основною юридичною роботою, Камала Гарріс активно розвивала політичну кар’єру. Трампліном для неї знову стала рідна Каліфорнія. В 2016-му вона перемагає Лоретту Санчес у перегонах за крісло сенатора штату і стає першою жінкою на цій посаді, до того ж представницею афроамериканської і південноазіатської громад водночас. У Сенаті вона миттєво стала зіркою – активно виступала на телебаченні, різко висловлювалася з приводу передбачуваного російського втручання в президентські вибори 2016-го і завжди чітко заявляла про свою позицію з найважливіших питань. Так, назвала рух Black Lives Matter конче необхідним, підготувала законопроєкт про «кліматичну рівність», підтримувала право на аборт і легалізацію одностатевих шлюбів. Також виступала за легалізацію канабісу на федеральному рівні.

У 2019-му Харріс оголосила про бажання балотуватися на посаду президента США від демократичної партії, але після внутрішньопартійних праймеріз прийняла рішення більшості, що єдиним кандидатом від них буде Джо Байден. У березні 2020-го вона оголосила про те, що приєднується до його команди.

Дружина

Про особисте життя Камали Гарріс відомо не дуже багато. В середині 1990-х вона перебувала в стосунках зі спікером законодавчих зборів штату Каліфорнія Віллі Брауном, потім їй приписували роман з Гевіном Ньюсомом, який зараз обіймає посаду губернатора штату Каліфорнія. У 2014-му Гарріс вийшла заміж за юриста Дага Емхоффа, з яким виховує двох дітей Емхоффа від попереднього шлюбу. Про її захоплення також відомо не дуже багато.

Камала Гарріс з чоловіком

Вона любить готувати за рецептами з The New York Times, колекціонує кеди Converse і є парафіянкою баптистської церкви конгрегації Американських баптистських церков США.

7 листопада стали відомі результати виборів в США. Демократ Джо Байден, який набрав 290 при необхідних 270 голосів вибірників, які забезпечили тим самим йому перемогу, проголосив себе обраним президентом. Він стане 46-м президентом США. В кінці листопада йому виповниться 78 років, він буде найстаршим американським лідером.

Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії й буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.

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