Як воюватиме Україна 2024 року: генерал розповів, що будуть змушені робити ЗСУ
Україна та Росія ще мають ресурси для продовження війни
Українським військовим у кінці 2023-го – на початку 2024 року доведеться перейти до стратегічної оборони на всьому фронті. Таку думку висловив генерал-лейтенант у відставці, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко у межах круглого столу «Воєнна кампанія російсько-української війни 2023: уроки для України та висновки на наступний рік».
Романенко вважає, що Україна та Росія ще мають ресурси для продовження війни. Однак доля цієї війни залишається невизначеною – так само, як і рік тому.
«У глобальному вимірі контрнаступ принаймні поки не приніс фундаментальних зсувів, і очевидно, Захід не був готовим до цього. А це відбивається на допомозі від Заходу», – звернув увагу генерал-лейтенант.
Він також вказав на відсутність в України плану дій на випадок, якщо жоден із прогнозованих сценаріїв не здійсниться, а перспективи політичних перемовин так і залишаться нереалістичними. За словами Романенка, це призвело до того, що союзники України здебільшого не затверджували нових значних програм постачання державі важкого озброєння.
«Перспективи кінця цього року і наступного бачу в тому, що нам доведеться перейти до стратегічної оборони на всьому фронті, а також акумулювати сили і засоби, і по їхній наявності формувати плани подальших дій на 2024 рік», – розповів ексзаступник начальника Генштабу.
Раніше український штурмовик назвав головне завдання у війні.
Також авторитетне американське видання опублікувало статтю про «замороження» війни в Україні.
Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду США без включення допомоги для України та Ізраїлю.
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