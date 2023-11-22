Випуск атомних підводних човнів. США втратили лідерство, поступившись одній країні

Нові підводні човни КНР змінять баланс сил між Китаєм та США

Епоха тотального домінування підводних човнів США над китайськими добігає кінця, нові китайські субмарини та датчики для відстеження американських підводних човнів змінять баланс сил. Про це пише The Wall Street Journal.

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Десятиліттями США не особливо хвилювалися про китайські підводні човни. Вони були шумними, і їх було легко відстежити. Тим часом китайські військові насилу виявляли американські надтихі підводні човни. Але зараз Китай скорочує розрив, удосконаливши як свої підводні човни, так і можливості виявлення чужих.

Виробничі можливості Піднебесної щодо випуску атомних підводних човнів стали значно ширшими, що свідчить про плани щодо збільшення їх виробництва. Крім того, Китай розширив можливості виявлення підводних човнів супротивника за допомогою різних засобів, включаючи мережі підводних датчиків, відомі як «Велика підводна стіна», в такому стратегічному районі, як Південно-Китайське море. Все це має серйозні наслідки для американського військового планування потенційного конфлікту навколо Тайваню, йдеться в статті.

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Як зазначає The Wall Street Journal, у серпні Китай провів навчання з пошуку підводних човнів, які тривали понад 40 годин у Південно-Китайському морі, за участю десятків патрульних протичовнових літаків Y-8. Кількома тижнями раніше Військово-морські сили Китаю та Росії провели спільні протичовнові навчання в Беринговому морі біля узбережжя Аляски.

В останні роки Китай також швидко розширив свій надводний флот. Зараз він перевищує флот США за кількістю кораблів, хоча кораблі Китаю, як правило, менші та менш досконалі.

Заходи Сполучених Штатів у відповідь включають розгортання в Тихому океані більш сучасних кораблів і літаків, а також розширення військово-морських операцій і тренувань з союзниками. Проте Штатам тепер важче відстежувати тихіші китайські субмарини, ВМС США потребують додаткових ресурсів для ведення ефективної протичовнової війни. Крім іншого, китайські мережі підводних датчиків є проблемою для американських систем скритності, що вимагає від США розробки нових стратегій протидії, підкреслює видання.

До слова, Китай будуватиме ядерні підводні човни нового покоління, які буде важко відстежити. Про це пише видання Reuters. Аналітики та регіональні аташе з питань оборони стверджують, що з’являється все більше доказів того, що Китай зробить підводний човен з балістичними ракетами типу 096 до кінця десятиліття. Він відрізнятиметься наднизьким рівнем шуму, у чому Китаю допоможе Росія.

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Дослідження, обговорені на травневій конференції у Військово-морському коледжі США та опубліковані в серпні Китайським інститутом морських досліджень цього коледжу, передбачають, що за новими суднами буде набагато важче стежити.

Раніше стало відомо, що Китай вперше тримає щонайменше один підводний човен з ядерними балістичними ракетами постійно в морі, що посилює тиск на Сполучені Штати та їхніх союзників, які намагаються протистояти зростаючій військовій потужності Пекіна.

Зазначається, що китайський флот, що складається з шести підводних човнів з балістичними ракетами класу «Цзінь», здійснює «майже безперервне» патрулювання від острова Хайнань в Південно-Китайському морі. На думку аналітиків, оснащені новою балістичною ракетою більшої дальності, вони можуть вразити континентальну частину США.