Грузія відмовляється від антиросійських санкцій: парламент вигадав пояснення

Речник грузинського парламенту Шалва Папуашвілі заявив, що країна відмовляється від антиросійських санкцій заради економіки

Грузія відмовляється від запровадження антиросійських санкцій, щоб не нашкодити громадянам та безпеці країни. Про це заявив речник грузинського парламенту Шалва Папуашвілі, пише «Sputnik Грузія».

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«Ми не можемо дозволити собі ризикувати життям наших громадян та економічним становищем країни. Жодна країна, включаючи будь-якого члена Євросоюзу, цього не зробить», – сказав він.

Папуашвілі пояснив, що європейські країни беруть до уваги ймовірні наслідки від санкцій, ухвалюючи рішення про їх запровадження. «На землі немає країни, яка б давала нам гарантії безпеки. У плані безпеки ми залежимо лише від себе», – сказав спікер парламенту.

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Раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що її країна, Україна та Молдова вступлять до Євросоюзу одночасно. Вона передбачила, що така подія буде новим «великим вибухом».

До слова, євроінтеграція Грузії значною мірою залежатиме від розв'язання політичних питань, зокрема подальшої долі ув'язненого експрезидента Михайла Саакашвілі. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. Водночас Рау зазначив, що у випадку Грузії деякі елементи закордонної політики уряду треба відкоригувати. Дипломат наголосив на необхідності покращення ситуації з демократією і верховенством права в Грузії.

Раніше до Грузії проникла «диверсійна група росіян». Про це заявив ув'язнений колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі по відеозв'язку на судовому процесі у справі про розтрату бюджетних коштів. «За моєю інформацією, диверсійна група росіян проникла на територію Грузії. Вона має погані наміри. Вони озброєні, ними управляє головне управління російської армії. У цій ситуації нам потрібна координація з нашими західними партнерами та громадянським суспільством. Як ніколи потрібна координація з нашим народом», – сказав Саакашвілі, не вдаючись до деталей.