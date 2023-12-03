У Росії хочуть обмежити в'їзд іноземців

От коні. У Росіі хочуть запровадити для іноземців зобов'язання підписувати декларацію «про лояльність» при вʼїзді до країни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як пише The Guardian, «ці правила включатимуть заборону критики російської держави і високопосадовців, включаючи Путіна, кремлівську зовнішню політику, вторгнення в Україну, обговорення ЛГБТ, а також так зване спотворення історичної правди».

Тільки ті іноземці, які підпишуть таку бумаженцію, зможуть вʼїхати до РФ. Зараз і шарікових зі швондєрами наплодять під функцію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Те, що по суті подібні вимоги пред'являються власним громадянам з моменту повномасштабного вторгнення, і у разі так званого поширення «дискредитуючоі рос армію інформації» їм загрожує до 20 років вʼязниці – уже нікого там не дивує.

У прямому сенсі перейшли до концепції держави-стіни. Як зсередини, так і ззовні.