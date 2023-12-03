Росія переходить до концепції держави-стіни
У Росії хочуть обмежити в'їзд іноземців
От коні. У Росіі хочуть запровадити для іноземців зобов'язання підписувати декларацію «про лояльність» при вʼїзді до країни.
Як пише The Guardian, «ці правила включатимуть заборону критики російської держави і високопосадовців, включаючи Путіна, кремлівську зовнішню політику, вторгнення в Україну, обговорення ЛГБТ, а також так зване спотворення історичної правди».
Тільки ті іноземці, які підпишуть таку бумаженцію, зможуть вʼїхати до РФ. Зараз і шарікових зі швондєрами наплодять під функцію.
Те, що по суті подібні вимоги пред'являються власним громадянам з моменту повномасштабного вторгнення, і у разі так званого поширення «дискредитуючоі рос армію інформації» їм загрожує до 20 років вʼязниці – уже нікого там не дивує.
У прямому сенсі перейшли до концепції держави-стіни. Як зсередини, так і ззовні.
Коментарі — 0