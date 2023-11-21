Зеленський: Україна опинилася у центрі глобальних ризиків Третьої світової війни

Україна зараз активно запобігає Третій світовій війні

Унаслідок російської агресії Україна опинилася у центрі глобальних ризиків Третьої світової війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає The Sun.

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Очільник України зазначив, що Україна зараз активно запобігає Третій світовій війні.

«Наша країна знаходиться в центрі світових ризиків, пов'язаних з можливою Третьою світовою війною. Я вірю, що Росія продовжуватиме агресію, поки Сполучені Штати та Китай разом не закликатимуть її вивести війська з української території», - зазначив Володимир Зеленський.

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За словами Зеленського, війна в Ізраїлі відвернула увагу миру від Україн. Він також наголосив на зв'язку Москви з прихильниками ХАМАС в Ірані.

«Ця країна посилила військові зусилля Росії, поставивши смертоносні дрони-камікадзе», – сказав український президент.

Зеленський звинуватив Кремль у розпалюванні проблем на Балканах.

«Ми думаємо, що зараз на Балканах готуються, роблять нові кроки. І ми думаємо, що вони (росіяни – ред.) намагаються навчати чи навіть тренують деяких людей», – заявив президент України.

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«Ідея полягає в тому, щоб розпочати один конфлікт, а вони не впораються з ним, не намагаються його зупинити", - сказав Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін, який перебуває із робочим візитом у Києві, зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським і запевнив у подальшій непохитній підтримці нагальних потреб України на полі бою