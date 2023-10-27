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Війна між Ізраїлем та ХАМАС. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію

Діана Гасюк
glavcom.ua
Війна між Ізраїлем та ХАМАС. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію
Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію з закликом до гуманітарного перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС
фото з відкритих джерел

Резолюція, розроблена арабськими країнами, не є обов'язковою до виконання

У п'ятницю, 27 жовтня, Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію з закликом до гуманітарного перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. Резолюція була прийнята більшістю голосів, передає Reuters.

«Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй у п'ятницю, 27 жовтня, переважною більшістю голосів закликала до негайного гуманітарного перемир'я між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС, а також висунула вимогу надати доступ гуманітарній допомозі до обложеного сектору Газа і захистити цивільне населення», – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що резолюція, розроблена арабськими країнами, не є обов'язковою до виконання, але має політичну вагу, враховуючи глобальну температуру, оскільки Ізраїль посилює свої наземні операції в Газі у відповідь на найгірший за 75-річну історію Ізраїлю напад ХАМАСу на цивільне населення, що стався 7 жовтня.

Резолюція була прийнята 120 голосами «за», 45 утрималися у тому числі Велика Британія, Україна, Росія, Болгарія та Естонія, і 14 - в тому числі Ізраїль і Сполучені Штати – проголосували «проти». Генеральна Асамблея проголосувала після того, як Рада Безпеки чотири рази за останні два тижні не вжила заходів.

7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАСу.

Як повідомлялося, 2,3 млн жителів Сектору Гази залишились без інтернету та телефонного зв’язку через авіаудари Ізраїлю.

Нагадаємо, вночі проти 27 жовтня Ізраїль провів уже другу операцію на території Сектора Гази. Зазначається, що ЦАХАЛ направив танки та війська в Сектор Гази й завдав ударів по об'єктах терористичного угрупування ХАМАС. Військові стверджують, що рейд поблизу району Шуджайя на сході міста Газа був здійснений силами піхоти, бойової та бронетехніки. Ізраїльські безпілотники та бойові гелікоптери забезпечували повітряне прикриття.

Теги: росія населення ХАМАС Сектор Гази Україна Велика Британія Болгарія напад військові Естонія Ізраїль танки

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