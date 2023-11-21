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Джерела: СБУ лобіює перегляд Стратегії інформбезпеки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Джерела: СБУ лобіює перегляд Стратегії інформбезпеки
Серед прогалин стратегії спецслужби найбільше виділяють ситуацію в релігійній сфері, ботоферми, call-центри тощо
фото з відкритих джерел

Фахівці спецслужби звертають увагу: діюча Стратегія не враховує загроз в релігійній сфері та безконтрольності Telegram

Діюча Стратегія інформаційної безпеки, яка була затверджена РНБО і підписано президентом у грудні 2021 року, не відповідає поточним викликам війни. Це випливає з аналітичної записки фахівців СБУ, яка потрапила у розпорядження «Главкома».

СБУ вже фактично закликає привести Стратегію інформаційної безпеки до сучасних вимог.

«Вказані упущення та прогалини у нормативному середовищі вже під час повномасштабного вторгнення створили низку проблем сектору безпеки і оборони, зокрема і в частині інформаційної безпеки», – йдеться в записці.

Серед прогалин стратегії спецслужби найбільше виділяють ситуацію в релігійній сфері – йдеться про епопею із забороною УПЦ МП, робота мережі ботоферм, які працюють на розхитування обстановки в України, call-центрів, що використовуються для збору інформації стосовно об’єктів критичної інфраструктури, оборонно-промислового комплексу та окремих політичних сил та діячів.

Зазначимо, систематизувати протидію російській пропаганді на інформаційному фронті мала б Стратегія інформаційної безпеки. Цей документ було затверджено РНБО і підписано президентом у грудні 2021 року. Реалізація стратегії була розрахована до 2025 року. Сам факт, що стратегія приймалася за пару місяців до російського вторгнення апріорі робить низку її положень застарілими, адже кількість окупованих територій на яких відбувається зачищення всього українського збільшилися.

Серед глобальних викликів та загроз інформбезпеці у 2021-му була визначена інформаційна політика Російської Федерації з її технологіями гібридної війни проти України, «у тому числі моделі і механізми інформаційного втручання». Але відповідь на таку дезінформаційну активність держави-агресора передбачена травоїдна – санкції та ефективний механізм моніторингу та відповідальності за їх порушення.

Нагадаємо, в одному зі своїх останніх інтерв’ю секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав Telegram «небезпечною річчю» та умову, за якої месенджер заблокують. 

До слова, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головна проблема більшості Telegram-каналів, які зараз працюють в Україні, це їхня анонімність. Також вони повинні дотримуватися загальноприйнятих журналістських стандартів.

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Теги: росія СБУ РНБО інформаційна війна Telegram

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