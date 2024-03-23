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Іран уперше показав новий безпілотник Gaza – The Wall Street Journal

Наталія Порощук
glavcom.ua
Іран уперше показав новий безпілотник Gaza – The Wall Street Journal
Новітній безпілотник здатний нести до 13 бомб з використанням турбогвинтового двигуна та пролетіти понад 1600 км
фото: IRNA

Іран назвав безпілотник Gaza на знак солідарності з жителями анклаву після ескалації ізраїльсько-палестинського конфлікту у 2021 році

Іран вперше продемонстрував новітній безпілотник Gaza на міжнародній виставці озброєнь в Досі цього місяця. Це перша демонстрація безпілотника за межами Ірану, де він ділив сцену з продукцією американських, китайських і турецьких конкурентів Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Новітній безпілотник здатний нести до 13 бомб з використанням турбогвинтового двигуна та пролетіти понад 1600 км.

Іран назвав безпілотник Gaza на знак солідарності з жителями анклаву після ескалації ізраїльсько-палестинського конфлікту у 2021 році.

Видання зазначає, що з заявленою дальністю польоту 2000 км, розмахом крил 21 м, і супутниковим зв'язком безпілотник може перелетіти з Ірану до Ізраїлю, будучи завантаженим 13 високоточними бомбами. Іран заявляє, що безпілотник готовий до експлуатації. На відміну від нього, Shahed-129, звичайний іранський безпілотник, несе лише чотири вибухівки.

«США запровадили санкції проти Міністерства оборони Ірану, яке забронювало виставковий стенд у Досі, через його зв'язки з російськими військовими, а також санкції проти іранських виробників безпілотників. Вашингтон також визначив Корпус вартових Ісламської революції, який контролює оборонну промисловість Ірану, як терористичну організацію», – нагадує видання.

The Wall Street Journal зазначає, що новий іранський безпілотник є спробою наздогнати американський безпілотник компанії General Atomics – MQ-9A Reaper, який США використали у 2020 році для вбивства іранського командувача генерал-майора Касема Сулеймані. Представник General Atomics Марк Брінклі заявив, що йому відомо про виставку іранського безпілотника в Досі, і сказав, що іранська копія може нести менше третини корисного навантаження MQ-9.

«Присутність Ірану на виставці оборонної промисловості поставила Катар, американського союзника, на території якого розташована найбільша в регіоні американська військова база, в незручне становище», – пише видання.

Нагадаємо, що раніше країни «Великої сімки» закликали Іран не передавати балістичні ракети Росії для використання їх в війні проти України. Тегеран попередили про наслідки у разі, якщо він це зробить.

Теги: озброєння зброя Іран безпілотник

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