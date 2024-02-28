Україна не обговорює з Польщею закриття кордонів, – Кубраков

Рішення про закриття кордону для товарів не вигідне нікому, окрім «нашого спільного ворога»

Міністр Кубраков: «Для нас стабільно працюючий кордон – це питання виживання у війні з російським агресором»

Зі сторони України ніхто не веде переговори про закриття кордонів з Польщею. Про це заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляє пресслужба Міністерства відновлення.

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«Ніхто з української сторони не веде переговори про закриття кордонів з Польщею. Для нас стабільно працюючий кордон – це питання виживання у війні з російським агресором. Ми з великою повагою ставимося до дружньої Польщі і запропонували конструктивні рішення, а також зробили кроки назустріч для зняття напруження на кордоні», – наголосив він.

За словами Кубракова, зараз Україна очікує рішення з боку польського уряду, які не дозволять «зайти ситуації у глухий кут». Міністр наголосив, що рішення про закриття кордону для товарів не вигідне нікому, «окрім нашого спільного ворога».

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Нагадаємо, за словами прем'єра Польщі Дональда Туска, Україна та Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для товарообігу. Він зазначив, що це буде «тимчасове і болюче для обох сторін рішення», а також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього польський прем'єр зустрінеться з лідерами протестувальників.

Нагадаємо, у Польщі у Варшаві фермери вийшли на протест проти імпорту продовольства з України. У центрі міста зібралися тисячі протестувальників.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 1 березня, польські перевізники мають намір відновити протести на кордоні з Україною.

Україна розробила «план взаємопорозуміння» з п'яти кроків, який націлений на деблокаду кордону з Польщею. Зокрема, пропонується створити тристоронній штаб.