Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна не обговорює з Польщею закриття кордонів, – Кубраков

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Україна не обговорює з Польщею закриття кордонів, – Кубраков
Рішення про закриття кордону для товарів не вигідне нікому, окрім «нашого спільного ворога»
фото: Міністерство відновлення/Telegram

Міністр Кубраков: «Для нас стабільно працюючий кордон – це питання виживання у війні з російським агресором»

Зі сторони України ніхто не веде переговори про закриття кордонів з Польщею. Про це заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляє пресслужба Міністерства відновлення.

«Ніхто з української сторони не веде переговори про закриття кордонів з Польщею. Для нас стабільно працюючий кордон – це питання виживання у війні з російським агресором. Ми з великою повагою ставимося до дружньої Польщі і запропонували конструктивні рішення, а також зробили кроки назустріч для зняття напруження на кордоні», – наголосив він.

За словами Кубракова, зараз Україна очікує рішення з боку польського уряду, які не дозволять «зайти ситуації у глухий кут». Міністр наголосив, що рішення про закриття кордону для товарів не вигідне нікому, «окрім нашого спільного ворога».

Нагадаємо, за словами прем'єра Польщі Дональда Туска, Україна та Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для товарообігу. Він зазначив, що це буде «тимчасове і болюче для обох сторін рішення», а також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього польський прем'єр зустрінеться з лідерами протестувальників.

Нагадаємо, у Польщі у Варшаві фермери вийшли на протест проти імпорту продовольства з України. У центрі міста зібралися тисячі протестувальників.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 1 березня, польські перевізники мають намір відновити протести на кордоні з Україною.

Україна розробила «план взаємопорозуміння» з п'яти кроків, який націлений на деблокаду кордону з Польщею. Зокрема, пропонується створити тристоронній штаб.

Читайте також: 

Теги: Олександр Кубраков кордон Україна міністр Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Можливо ті критичні події, які мають наступити в найближчі дні – струснуть нас знову»
Те, що зараз відбувається у війні дуже нагадує події на Майдані
15 лютого, 21:30
Австралійські політики погодили так зване право на відключення, яке стане законом, коли досягнуть угоди щодо ширшого пакета змін у трудових відносинах
Шеф турбує у вихідні? Австралія посилює відповільність роботодавців
7 лютого, 20:23
Санкції для дітей ухилянтів? Партія президента визначилася з позицією
Санкції для дітей ухилянтів? Партія президента визначилася з позицією
20 лютого, 18:43
Польова фортифікація переробляється на довготривалу за допомогою бетону
Наєв показав, як ЗСУ укріплюють кордон на півночі (відео)
6 лютого, 09:04
Фермери по всій Європі, в тому числі в Польщі, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії, активізували протести через «Зелену угоду»
Європейські фермери влаштували протести на кордоні з Чехією
22 лютого, 19:24
Шольц заявив, що британці нібито допомагають Україні з наведенням ракет Storm Shadow
Шольц заявив, що Британія допомагає ЗСУ у наведенні ракет та отримав відповідь
Сьогодні, 18:06
Точних термінів створення такого центру Столтенберг не озвучив
Створення тренувального центру Україна-НАТО: з'явились деталі
15 лютого, 19:02
Залужний висловив упевненість, що Україна переможе
Залужний у річницю повномасштабного вторгнення зробив заяву
24 лютого, 18:36
Окупанти розстріляли дев'ятьох українських військових, які здались в полон (відео)
Окупанти розстріляли дев'ятьох українських військових, які здались в полон (відео)
25 лютого, 20:00

Політика

Зеленський обговорив з президенткою Молдови ситуацію в Придністров'ї
Зеленський обговорив з президенткою Молдови ситуацію в Придністров'ї
Україна не обговорює з Польщею закриття кордонів, – Кубраков
Україна не обговорює з Польщею закриття кордонів, – Кубраков
ЗСУ вибили окупантів з Красногорівки, ЄС затвердив надання €50 млрд Україні. Головне за 28 лютого
ЗСУ вибили окупантів з Красногорівки, ЄС затвердив надання €50 млрд Україні. Головне за 28 лютого
Україна та Польща обговорили деблокаду кордону
Україна та Польща обговорили деблокаду кордону
Заборона Московської церкви. Соратник Зеленського дав обіцянку
Заборона Московської церкви. Соратник Зеленського дав обіцянку
Ефект Шредінгера: як Мін'юст бореться з «мертвими» партіями
Ефект Шредінгера: як Мін'юст бореться з «мертвими» партіями

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Китай відреагував на заяву Макрона щодо можливого відправлення військ до України
76K
Одна із федеральних земель Німеччини вигадала, яку роботу дати лінивим біженцям
40K
Німеччина розпочала масштабні перевірки фальшивих «біженців з України» – Welt
25K
Помер останній глава радянського уряду
14K
Борис Джонсон звернувся до Путіна з пропозицією
5152
СБУ «на гарячому» затримала колаборантку, яка працювала в харківському виші

Новини

Майже весна: прогноз погоди на 28 лютого
Сьогодні, 06:30
День штурманської служби авіації ЗСУ. Які свята відзначаємо 28 лютого
Сьогодні, 00:00
Розвиток систем накопичення енергії в Україні блокують борги в енергетиці – «Укренерго»
Вчора, 11:40
Бізнес Ахметова відзвітував про різке збільшення інвестицій в Україну у 2023 році
Вчора, 11:28
Понад 5,77 млрд грн на захист України направили Віктор та Олена Пінчуки з першого дня війни
Вчора, 09:00
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 27 лютого
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua