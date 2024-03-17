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Російський експорт зброї йде на дно. Розвідка Британії оприлюднила цифри

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Російський експорт зброї йде на дно. Розвідка Британії оприлюднила цифри
Росія опустилася з другого на третє місце у світовому рейтингу експорту озброєнь
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російський експорт зброї впав на понад 50% із 2014 року

За останні десять років російський експорт зброї впав на 53%. Скоріш за все, це пов'язано, зокрема, з регулярними втратами на полі бою. Про це йдеться в щоденному звіті міністерства оборони Великої Британії.

Згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), російський експорт зброї впав на 53% у період між 2014-2018 і 2019-2023 роками. Через це Росія опустилася з другого на третє місце у світовому рейтингу експорту озброєнь. Лише у 2023 році показники були на 52% меншими, ніж у 2022-му. Так, минулоріч основні російські види озброєння отримали лише 12 країн. Для порівняння – у 2019 році таких країн була 31.

Як кажуть розвідники, зниження рівня експорту, ймовірно, пов'язане з кількома факторами. По-перше, причиною може бути те, що Росія надає пріоритет техніці для операцій в Україні через постійні втрати на полі бою. А по-друге, попит клієнтів знизився через ризик введення санкцій і глобальне засудження Росії за війну.

Нагадаємо, що, за даними розвідки США, Китай останнім часом надає Росії економічну підтримку та допомогу у сфері безпеки. 

До слова, раніше розвідка Великої Британії проаналізувала, як атаки українських безпілотників по об'єктах у РФ вплинули на нафтопереробну галузь Росії.

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Теги: експорт зброя росія британська розвідка

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