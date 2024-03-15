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Країни G7 пригрозили Ірану наслідками у разі постачань ракет РФ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Країни G7 пригрозили Ірану наслідками у разі постачань ракет РФ
Країни «Великої сімки» припускають, що Тегеран все ще розглядає можливість передачі балістичних ракет РФ
фото з відкритих джерел

Іран отримав попередження про «швидку та скоординовану» відповідь у разі постачань озброєння країні-агресорці

Країни «Великої сімки» закликали Іран не передавати балістичні ракети Росії для використання їх в війні проти України. Тегеран попередили про наслідки у разі, якщо він це зробить, повідомляє Reuters.

«Якщо Іран продовжить надавати Росії балістичні ракети або пов’язані з ними технології, ми готові відповісти швидко та скоординовано, включаючи нові та значні заходи проти Ірану», – йдеться у заяві лідерів G7.

У заяві країн «Великої сімки» не говориться, чи вони вважають, що Росія вже отримала іранські ракети, припускаючи, що Тегеран все ще розглядає цю можливість. «Ми надзвичайно стурбовані повідомленнями про те, що Іран розглядає можливість передачі балістичних ракет і пов'язаних з ними технологій», – йдеться в заяві.

Лідери «Групи семи» закликали Іран не робити цього, оскільки передача озброєння країні-агресорці «сприяла б дестабілізації регіону та представляло б істотну матеріальну ескалацію підтримки війни Росії в Україні».

Нагадаємо, агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Іран, ймовірно, відправив Росії сотні балістичних ракет класу «земля-земля».

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки не можуть підтвердити інформацію про передачу Іраном балістичних ракет Росії.

Представник Білого дому запевнив, що якщо Іран справді передав балістичні ракети РФ, то відповідь з боку міжнародного співтовариства буде швидкою і суворою, а США винесуть це питання на розгляд Ради безпеки ООН.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заперечив постачання Іраном безпілотників та ракет Росії для подальшого їх використання проти України

Читайте також: Іран відреагував на чутки про постачання Росії балістичних ракет
Теги: Велика сімка озброєння росія Іран балістичні ракети

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