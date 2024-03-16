Окупанти вночі атакували Україну «Шахедами»: скільки дронів знищено

Силами оборони України знищено два з двох ударних дронів типу Shahed у Харківській області

У ніч проти 16 березня російські загарбники атакували територію України ударними безпілотниками типу «Шахед». Сили ППО знищили всі ворожі цілі. Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

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«У ніч на 16 березня 2024 року Силами оборони України знищено два з двох ударних дронів типу Shahed у Харківській області», – йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що увечері 16 березня російські загарбники завдали удару із застосуванням ракетного озброєння по Конотопу Сумської області. Наслідки ворожої атаки нині з'ясовуються.

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Перед цим у командуванні Повітряних сил Збройних сил України попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією російських окупантів у Сумській та Донецькій областях. У регіонах була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, 15 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок атаки є постраждалі та загиблі. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога.

В Одесі у результаті ракетних ударів кількість постраждалих збільшилася до 75 людей, число загиблих залишається таким самим – 20 громадян.