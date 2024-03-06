Мітинг у Варшаві: фермери штурмують Сейм, відбуваються сутички з поліцією

Фермери невдоволені так званим «Зеленим пактом для Європи» (Green Deal) – великою програмою ЄС, спрямованою на зниження шкідливих викидів

Мітингувальники запалили фаєри та стали кидати у правоохоронців бруківку

На мітингу польських фермерів у Варшаві перед будівлею Сейму відбулися сутички між протестувальниками та поліцією. Про це повідомляє польське медіа RMF24.

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Як зазначається, кілька поліцейських дістали поранення, близько десятка людей були затримані.

фото: RMF24

фото: RMF24

Мітингувальники запалили фаєри та стали кидати у правоохоронців бруківку. Деякі мітингувальники намагалися пройти крізь бар'єри, що загороджували приміщення Сейму. Поліція попросила протестувальників розійтися.

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Зокрема фермери невдоволені так званим «Зеленим пактом для Європи» (Green Deal) – великою програмою ЄС, спрямованою на зниження шкідливих викидів, яка в значній мірі зачіпає інтереси агровиробників. Другою важливою причиною невдоволення фермерів є надходження агропродукції з України, Росії та Білорусі.

Раніше фермери протестували під офісом прем'єр-міністра Дональда Туска. Там у поліцію та в бік офісної будівлі було кинуто декілька фаєрів. Правоохоронці не дозволили фермерам в'їзд до столиці на тракторах, на околицях міста встановили колючі смуги, але деяким учасникам акцій все ж вдалося проїхати.

Страйки відбуваються не лише у Варшаві, а й в інших містах Польщі.

Стало відомо, що Україна готова піти на поступки, аби припинити протести польських фермерів. За словами торгпреда України, Київ згодний з пропозицією Брюсселя встановити кількісні обмеження на імпорт до ЄС низки товарів.