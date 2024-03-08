Як Росія формувала у нас відчуття тривожності
Три пункти, як боротися з тривогою
Якщо вам чи людям біля вас стає все тривожніше, прочитайте цей текст. Поясню як росія формувала у нас це відчуття.
Кілька прикладів з того що за останні тижні поширює росія. В чутках, коментарях, тіктоках, телеграмах і тд. На тих хто в дома, і тих хто виїхав:
- «Нерухомість в Харкові обвалилась, бо місто рф в кільце візьме»
- «Держслужбовців виїздять з Херсону/Харкова»
- «Буде наступ на Київ/Чернігів/Суми»
- «Із Запоріжжя/Харкова виїхало багато людей, місто стало наполовину порожнє»
- «На Київ готується масований обстріл, треба виїздити»
- «Харків/Запоріжжя готують до здачі рф»
- «Біля Києва копають оборонні рови»
- «Після Авдіївки наступний Харків/Запоріжжя»
- «Парламент відмінив засідання. Кажуть, що Зеленський хоче звернутися з заявою».
Коли дивишся ці меседжі на «холодну голову», думка одна – як в це можна вірити? Але у нас зараз голова зовсім «не холодна» і люди вірять, бояться, попереджають родичів «про всяк випадок, бо ж пам'ятаєте як 24 лютого…»
Голова «не холодна», бо третій рік повномасштабки і 11-й війни. Бо серце розривається від:
- дитячих смертей (які так «влучно» підсилюють картинки створені штучним інтелектом)
- відходу з Авдіївки та кількох сіл
- розсипаного зерна і блокування кордону
- звільнення Залужного
- зневіри у владі
- зневіри у Заході та його допомозі
- тисячі особистих трагедій – рідних/друзів/знайомих
І це не повний перелік.
Додайте до цього невизначеність та «втрату заспокійливих». Чи можна вірити Буданову після «Криму улітку»? Яким буде Сирський? Мобілізують? Мобілізуватися?
А ще додайте синдром «шашликів» – нас попереджали, а ми не повірили. І цей синдром активувався у лютому «зняттям Залужного» – нас теж попереджали, а ми не хотіли вірити.
От тепер й віримо у все «про всяк випадок». Та так, що не дивимося на карту Deep State (де Харків, а де оточення), не дивимося чи є ударні угруповання рф на кордоні, не зважаємо на присутність посольств в Україні, на відсутність попереджень від розвідок та інших раціональних фактів.
Бо втома, емоції, недовіра стимулюють страх та підштовхують до паніки. Все як рф і програмує в своїх методичках.
Що з цим робити? Бодай ці три пункти
По-перше, відпишіться від анонімних джерел і тоді не буде ситуації «От вже й офіційні канали кажуть, що з Харкова треба виїздити! Які? Труха написала» (переказ діалогу в коментарях).
По-друге, читайте/слухайте «білі медіа». Так, вам можуть якісь з них не подобатися. Але правда в тому, що вони менше помиляються ніж інші. Тому оберіть 2-3 з списку Інституту Масової Інформації та читайте новини/порівнюйте інформацію.
По-третє, фільтруйте «військових» експертів. Жданов-Швець-Світан – не зовсім (м’яко кажучи) військові експерти.
Зверніть увагу на список, який колись формував Дмитро Лиховій. Так, він невичерпний, але там люди, які мають експертизу, дані для аналізу і роблять його.
Тарас Чмут – Антон Муравейник – Євген Дикий – Костянтин Машовець – Віктор Кевлюк – Олександр Коваленко – Микола Бєлєсков – Сергій Грабський – Андрій Риженко – Сергій Згурець – Юрій Бутусов.
Ремарки: вище навела тільки деякі приклади російських меседжів за останній місяць. Акцентувалася на тих, де чітко можна прослідкувати «руку росії». Насправді їх палітра ширша та глибша.
- Кремль влаштував Заходу психологічну війну
- «Слабкість Заходу», «українська втома» та інші мантри російської пропаганди
- Українці ризикують припуститись фатальної помилки
- Кураж росіян і, що з цим робити
- Заморожування війни? Які ми маємо перспективи
- На наших очах вибудовується нова військова доктрина Старої Європи
- Світ готується до найгіршого
- Криза, яка чекає на українські міста. Що робити?
- Про Майдан, яким зараз лякають всю країну
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