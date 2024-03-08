Як Росія формувала у нас відчуття тривожності

Втома, емоції, недовіра стимулюють страх та підштовхують до паніки. Все як рф і програмує в своїх методичках

Три пункти, як боротися з тривогою

Якщо вам чи людям біля вас стає все тривожніше, прочитайте цей текст. Поясню як росія формувала у нас це відчуття.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кілька прикладів з того що за останні тижні поширює росія. В чутках, коментарях, тіктоках, телеграмах і тд. На тих хто в дома, і тих хто виїхав:

«Нерухомість в Харкові обвалилась, бо місто рф в кільце візьме»

«Держслужбовців виїздять з Херсону/Харкова»

«Буде наступ на Київ/Чернігів/Суми»

«Із Запоріжжя/Харкова виїхало багато людей, місто стало наполовину порожнє»

«На Київ готується масований обстріл, треба виїздити»

«Харків/Запоріжжя готують до здачі рф»

«Біля Києва копають оборонні рови»

«Після Авдіївки наступний Харків/Запоріжжя»

«Парламент відмінив засідання. Кажуть, що Зеленський хоче звернутися з заявою».

Коли дивишся ці меседжі на «холодну голову», думка одна – як в це можна вірити? Але у нас зараз голова зовсім «не холодна» і люди вірять, бояться, попереджають родичів «про всяк випадок, бо ж пам'ятаєте як 24 лютого…»

Будь ласка, читайте текст після реклами

Голова «не холодна», бо третій рік повномасштабки і 11-й війни. Бо серце розривається від:

дитячих смертей (які так «влучно» підсилюють картинки створені штучним інтелектом)

відходу з Авдіївки та кількох сіл

розсипаного зерна і блокування кордону

звільнення Залужного

зневіри у владі

зневіри у Заході та його допомозі

тисячі особистих трагедій – рідних/друзів/знайомих

І це не повний перелік.

Додайте до цього невизначеність та «втрату заспокійливих». Чи можна вірити Буданову після «Криму улітку»? Яким буде Сирський? Мобілізують? Мобілізуватися?

А ще додайте синдром «шашликів» – нас попереджали, а ми не повірили. І цей синдром активувався у лютому «зняттям Залужного» – нас теж попереджали, а ми не хотіли вірити.

Будь ласка, читайте текст після реклами

От тепер й віримо у все «про всяк випадок». Та так, що не дивимося на карту Deep State (де Харків, а де оточення), не дивимося чи є ударні угруповання рф на кордоні, не зважаємо на присутність посольств в Україні, на відсутність попереджень від розвідок та інших раціональних фактів.

Бо втома, емоції, недовіра стимулюють страх та підштовхують до паніки. Все як рф і програмує в своїх методичках.

Що з цим робити? Бодай ці три пункти

По-перше, відпишіться від анонімних джерел і тоді не буде ситуації «От вже й офіційні канали кажуть, що з Харкова треба виїздити! Які? Труха написала» (переказ діалогу в коментарях).

По-друге, читайте/слухайте «білі медіа». Так, вам можуть якісь з них не подобатися. Але правда в тому, що вони менше помиляються ніж інші. Тому оберіть 2-3 з списку Інституту Масової Інформації та читайте новини/порівнюйте інформацію.

По-третє, фільтруйте «військових» експертів. Жданов-Швець-Світан – не зовсім (м’яко кажучи) військові експерти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зверніть увагу на список, який колись формував Дмитро Лиховій. Так, він невичерпний, але там люди, які мають експертизу, дані для аналізу і роблять його.

Тарас Чмут – Антон Муравейник – Євген Дикий – Костянтин Машовець – Віктор Кевлюк – Олександр Коваленко – Микола Бєлєсков – Сергій Грабський – Андрій Риженко – Сергій Згурець – Юрій Бутусов.

Ремарки: вище навела тільки деякі приклади російських меседжів за останній місяць. Акцентувалася на тих, де чітко можна прослідкувати «руку росії». Насправді їх палітра ширша та глибша.