Іран успішно випробував нову ракетну зброю



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Цього тижня Іран представив зенітно-ракетний комплекс власного виробництва Бавар-373 Фото: Tasnim News Agency / Handout via REUTERS

Ніяких подробиць про тип ракети не повідомлялося

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив про успішне випробування нової ракети на тлі зростаючої напруженості у відносинах з США.

Про це повідомляє Associated Press.

Командувач КВІР бригадний генерал Хосейн Саламі в зв’язку з пуском заявив, що ця субота стала »одним з успішних днів для нашої нації».

Ніяких подробиць про пуск і про тип ракети Саламі не повідомив.

Цього тижня Іран представив зенітно-ракетний комплекс власного виробництва Бавар-373.

США і низка інших західних країн регулярно критикують Іран за роботу над ракетною програмою, вважаючи, що вона йде врозріз з резолюціями Радбезу ООН. У Тегерані заявляють, що мають повне право розробляти цей вид озброєння.

Нагадаємо, Іран пригрозив кораблям США секретною зброєю.

Очільник зовнішньополітичного відомства Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив про те, що Тегеран готовий і далі виходити за рамки обмежень, які наклала угода щодо іранської ядерної програми 2015 року.