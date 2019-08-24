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    У світі

    Іран успішно випробував нову ракетну зброю

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    <p>Цього тижня Іран представив зенітно-ракетний комплекс власного виробництва Бавар-373</p> - Іран успішно випробував нову ракетну зброю

    Цього тижня Іран представив зенітно-ракетний комплекс власного виробництва Бавар-373

    Фото: Tasnim News Agency / Handout via REUTERS

    Ніяких подробиць про тип ракети не повідомлялося

    Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив про успішне випробування нової ракети на тлі зростаючої напруженості у відносинах з США.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Командувач КВІР бригадний генерал Хосейн Саламі в зв’язку з пуском заявив, що ця субота стала »одним з успішних днів для нашої нації». 

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    Ніяких подробиць про пуск і про тип ракети Саламі не повідомив. 

    Цього тижня Іран представив зенітно-ракетний комплекс власного виробництва Бавар-373. 

    США і низка інших західних країн регулярно критикують Іран за роботу над ракетною програмою, вважаючи, що вона йде врозріз з резолюціями Радбезу ООН. У Тегерані заявляють, що мають повне право розробляти цей вид озброєння.

    Нагадаємо, Іран пригрозив кораблям США секретною зброєю.

    Очільник зовнішньополітичного відомства Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив про те, що Тегеран готовий і далі виходити за рамки обмежень, які наклала угода щодо іранської ядерної програми 2015 року.

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