Іран успішно випробував нову ракетну зброю
Цього тижня Іран представив зенітно-ракетний комплекс власного виробництва Бавар-373
Ніяких подробиць про тип ракети не повідомлялося
Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив про успішне випробування нової ракети на тлі зростаючої напруженості у відносинах з США.
Про це повідомляє Associated Press.
Командувач КВІР бригадний генерал Хосейн Саламі в зв’язку з пуском заявив, що ця субота стала »одним з успішних днів для нашої нації».
Ніяких подробиць про пуск і про тип ракети Саламі не повідомив.
Цього тижня Іран представив зенітно-ракетний комплекс власного виробництва Бавар-373.
США і низка інших західних країн регулярно критикують Іран за роботу над ракетною програмою, вважаючи, що вона йде врозріз з резолюціями Радбезу ООН. У Тегерані заявляють, що мають повне право розробляти цей вид озброєння.
Нагадаємо, Іран пригрозив кораблям США секретною зброєю.
Очільник зовнішньополітичного відомства Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив про те, що Тегеран готовий і далі виходити за рамки обмежень, які наклала угода щодо іранської ядерної програми 2015 року.