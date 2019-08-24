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    У світі

    У США зафіксували перший випадок смерті через куріння електронних сигарет

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    За останній тиждень в Іллінойсі госпіталізували 22 особи через проблеми після куріння вейпа - У США зафіксували перший випадок смерті через куріння електронних сигарет
    За останній тиждень в Іллінойсі госпіталізували 22 особи через проблеми після куріння вейпа

    Померлий був госпіталізований із важким респіраторним захворюванням після куріння електронної сигарети

    Департамент охорони здоров’я штату Іллінойс зафіксував перший у США випадок смерті від захворювання, яке було спровоковано курінням електронної сигарети.

    Про це повідомляє CNN.

    Померлий був госпіталізований із важким респіраторним захворюванням після куріння електронної сигарети. 

    Також у департаменті повідомили, що за останній тиждень госпіталізували 22 особи у віці від 17 до 38 років через проблеми після куріння вейпа.

    Раніше авторитетне американське видання Forbes написало, що в Україні зростає кількість підлітків-курців електронних сигарет, про шкідливість яких мало знає широка громадськість.

    Нагадаємо, очільниця МОЗ Уляна Супрун поінформувала, що куріння щороку вбиває майже 85 тисяч українців.

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