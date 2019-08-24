У США зафіксували перший випадок смерті через куріння електронних сигарет
Померлий був госпіталізований із важким респіраторним захворюванням після куріння електронної сигарети
Департамент охорони здоров’я штату Іллінойс зафіксував перший у США випадок смерті від захворювання, яке було спровоковано курінням електронної сигарети.
Про це повідомляє CNN.
Померлий був госпіталізований із важким респіраторним захворюванням після куріння електронної сигарети.
Також у департаменті повідомили, що за останній тиждень госпіталізували 22 особи у віці від 17 до 38 років через проблеми після куріння вейпа.
Раніше авторитетне американське видання Forbes написало, що в Україні зростає кількість підлітків-курців електронних сигарет, про шкідливість яких мало знає широка громадськість.
Нагадаємо, очільниця МОЗ Уляна Супрун поінформувала, що куріння щороку вбиває майже 85 тисяч українців.