Тегеран погрожує новими порушеннями ядерної угоди 2015 року



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Іран захищає своє право на проведення ракетних пусків

Очільник зовнішньополітичного відомства Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив про те, що Тегеран готовий і далі виходити за рамки обмежень, які наклала угода щодо іранської ядерної програми 2015 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

На такий крок, за його словами, Тегеран піде, якщо європейці не зможуть захистити їх від санкцій США, гарантуючи можливість продавати нафту і отримувати за це необхідні кошти.

Зі свого боку міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив про те, що тестування ракетних систем в процесі їх розвитку є нормальним явищем.

Таким чином іранський високопосадовець відповів на заяви США про тестування Тегераном ракети середньої дальності минулого тижня. Хоча Амір Хатамі напряму не підтвердив факт проведення пусків. Вважається, що Іран провів тест ракети на дальність в 1 тисячу кілометрів.

Зазначимо, що заступники міністрів закордонних справ Ірану і «групи 4 + 1» - Росії, Китаю, Франції, Великобританії і Німеччині - провели 28 липня у Відні зустріч з метою порятунку угоди щодо ядерної програми.

Раніше Іран попередив Євросоюз про «третій ядерний крок».

Нещодавно Іран офіційно заявив, що почне збагачення урану вище концентрації 3,67%.

8 липня Іран перевищив ліміт і довів рівень збагачення урану до 4,5%.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні заявила, що ЄС «вкрай стурбований» тим, що Іран вирішив перевищити ліміт на збагачення урану, встановлений угодою 2015 року.

США вийшли з ядерної угоди з Іраном у травні минулого року. Відтоді відносини між Тегераном та Заходом усе більше погіршуються.