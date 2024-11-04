Іранська студентка привселюдно роздягнулася після того, як її побили через хіджаб

Дівчину затримано, правозахисники вимагають негайного її звільнення

У Тегерані студентка Ісламського університету Азад вийшла на подвірʼя кампусу в одній лиш спідній білизні. Мотиви дівчини достеменно не відомі, однак студентська спільнота назвала цей вчинок акцією протесту проти обов'язкового носіння хіджабу. Про це повідомляє Iran International.

Відео, на якому студентка сидить у дворі науково-дослідного відділення університету, стало вірусним в іранських соціальних мережах.

У Тегерані затримано студентку Ісламського університету Азад, яка вийшла на подвірʼя кампусу в спідній білизні.

Студентська спільнота назвала вчинок дівчини акцією протесту проти обов'язкового носіння хіджабу. pic.twitter.com/itFSBsC2bk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 4, 2024

Затримання дівчини підтвердила адміністрація навчального закладу. Там заявили, що мотиви її вчинку зʼясовуються. Таку поведінку адміністрація назвала «непристойною».

Водночас студентський телеграм-канал Amir Kabir Newsletter пише, що студентка роздяглася на знак протесту після того, як її переслідували за те, що вона не носила хіджаб або носила його неправильно, а силовики порвали її одяг.

Під час затримання студентку вдарили головою об двері машини або стовп. Очевидці казали про плями крові, що залишилися після цього. Представник університету заявив, що затримана «перебуває під сильним психічним тиском» і в неї «психічний розлад».

Правозахисники Amnesty International в Ірані вимагають негайно звільнити затриману.

Нагадаємо, у квітні цього року командувач силами іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) у Тегерані Хасан Хасанзаде оголосив про створення нової правоохоронної структури з питань дотримання суворого дрес-коду для жінок.

До слова, міністерство із заохочення чесноти та запобігання пороку Афганістану заборонило жінкам читати вголос Коран і молитися в присутності інших жінок.