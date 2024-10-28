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Орбан поїде у Грузію з офіційним візитом

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Орбан поїде у Грузію з офіційним візитом
Орбан їде до Грузії
фото з відкритих джерел

Угорський прем'єр Віктор Орбан зібрався відвідати днями Грузію

28-29 жовтня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує здійснити офіційний візит до Грузії. Цю інформацію підтвердила пресслужба уряду. Про це інформує «Ехо Кавказу».

29 жовтня в адміністрації уряду Грузії відбудеться офіційна церемонія зустрічі Орбана. Прем'єр-міністра Угорщини прийме грузинський прем'єр Іраклі Кобахідзе.

Після двосторонньої зустрічі, а також переговорів у розширеному форматі, Орбан і Кобахідзе зроблять спільні заяви для преси.

Орбан прибуде до Грузії разом із урядовою делегацією, до якої входять міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто, міністр економічного розвитку Мартон Надь, міністр фінансів Міхай Варга, держсекретар Янош Мате та інші посадовці.

Варто зазначити, що Орбан привітав проросійську партію «Грузинська мрія» з перемогою на парламентських виборах ще до офіційного оголошення результатів.

«Вітаємо прем’єр-міністра Іраклі Гарібашвілі і партію “Грузинська мрія” з переконливою перемогою на сьогоднішніх парламентських виборах. Люди Грузії знають, що краще для їхньої країни, і зробили свій голос сьогодні!» – написав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив виконавчу владу Європейського союзу в спробі повалити його кабінет і нав'язати Угорщині «маріонетковий уряд», порівнявши свій протест з антирадянським повстанням 1956 року. 

До слова, Орбан раніше заявив, що «План перемоги» президента України Володимира Зеленського нібито передбачає розширення війни. 

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Теги: міністр протест Віктор Орбан Грузія

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