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Харків'янка за $29 тис. допомагала чоловікам оформити фейкову інвалідність

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Харків'янка за $29 тис. допомагала чоловікам оформити фейкову інвалідність
Правоохоронці затримали жінку під час отримання обумовленої суми грошей в одному з кафе Харкова
фото: Харкывська обласна прокуратура

Жінка повідомляла чоловікам, що нібито має тісні стосунки з лікарями медичних закладів міста Харкова та може «допомогти» з проходженням військово-лікарської комісії

У Харковы правоохоронці викрили 56-річну жінку, яка допомагала чоловікам уникнути служби в армії. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура

Як зазначили правоохоронці, жінка повідомляла чоловікам, що нібито має тісні стосунки з лікарями медичних закладів міста Харкова та може «допомогти» з проходженням військово-лікарської комісії.

За «роботу» вона оголошувала суму у розмірі 29 тис. доларів США.

Правоохоронці затримали жінку під час отримання обумовленої суми грошей в одному з кафе Харкова
Правоохоронці затримали жінку під час отримання обумовленої суми грошей в одному з кафе Харкова
фото: Харківська обласна прокуратура

За злочинним планом, її «клієнтам» мали безперешкодно оформити другу групу інвалідності, що давало б можливість виїхати за кордон.

Правоохоронці затримали жінку в порядку ст. 208 КПК України під час отримання обумовленої суми грошей в одному з кафе Харкова.

Перевіряється причетність інших осіб до вказаної «схеми». Слідство триває.

Жінці повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 1 211 200 гривень. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, у пункт пропуску «Тиса», на виїзд з України, мікроавтобусом, що здійснює регулярні міжнародні пасажирські перевезення, прибуло подружжя громадян України, яке привернуло увагу прикордонників. Чоловікові було 42 роки, а його дружині – 78 років.  Уродженець Хмельниччини та уродженка Луганщини зареєстрували шлюб в одному з відділів ДРАЦСів Києва ще минулого року. Підставою виїзду за кордон для чоловіка мала слугувати інвалідність дружини. Він розповів прикордонникам Чопського загону, що супроводжує її на лікування в Італію.

У Тернополі правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке за $10 тис. переправляло чоловіків у Молдову.  

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Теги: прокуратура слідство жінка мобілізація ухилянти

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Харків'янка за $29 тис. допомагала чоловікам оформити фейкову інвалідність
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