Іран може вдарити по Ізраїлю ракетами з території Іраку – Axios

Територія Іраку може використовуватись як плацдарм для атаки Ірану по Ізраїлю

Іран, ймовірно, планує атакувати Ізраїль найближчими днями, використовуючи балістичні ракети та дрони. За повідомленням Axios, удар може бути здійснений з території Іраку.

Два ізраїльські джерела повідомили виданню, що атаку на Ізраїль здійснять проіранські бойовики з Іраку. Ймовірно, Тегеран таким чином хоче уникнути відповіді з боку ЦАХАЛу. Обстріл може статися ще до президентських виборів у США.

Співрозмовники «Axios» стверджують, що під час атаки бойовики використовуватимуть велику кількість балістичних ракет та безпілотників.

Водночас неназваний американський чиновник зазначив у коментарі виданню, що Іран може швидко розпочати підготовку до атаки, якщо буде ухвалено відповідне рішення.

Сьогодні начальник штабу верховного лідера Ірану Мохаммад Мохаммаді Голпаєгані заявив, що відповідь його країни на удар Ізраїлю буде «сильною» і «змусить ворога пошкодувати» про такий обстріл.

Напередодні повідомлялось, що ізраїльські військові знищили Мустафу Ахмада Шахаді. Він був заступником командувача елітного підрозділу «Радван».

Раніше речник Міністерства закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран використає «всі наявні інструменти» у відповідь на атаку Ізраїлю на військові об'єкти.

До слова, Ізраїль розглядає угоду, яка передбачає припинення вогню в Лівані та виведення бойовиків «Хезболли» від кордону. Тель-Авів вважає, що ракетний арсенал ліванського угруповання було знищено ЦАХАЛом. Про це повідомляє Bloomberg.