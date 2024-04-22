Іран створить держорган, який слідкуватиме за носінням хіджабу

Співробітники служби пройшли спеціальну підготовку, аби жінки носили хіджаб у громадських місцях «відповідальнішим чином»

Командувач силами іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) у Тегерані Хасан Хасанзаде оголосив про створення нової правоохоронної структури з питань дотримання суворого дрес-коду для жінок. Про це повідомляє «Радіо Фарда».

Рішення ухвалено після повідомлень, що жінки все частіше стають жертвами нападів іранських поліціянтів через «неправильний зовнішній вигляд» в межах операції «Нур».

Міністр внутрішніх справ Ірану Ахмад Вахіді зазначив, що подібні рішення щодо носіння хіджабу «ухвалюють в межах закону», а даний одяг є «одним зі стовпів ідентичності іранської системи і принципом шаріату».

Зокрема, проти такого рішення виступили деякі проісламські сили в Ірані. А одна з ув’язнених іранських правозахисниць Наргес Мохаммаді заявила, що своїми діями влада Тегерану «розв'язала повномасштабну війну проти всіх жінок на всіх вулицях країни».

Інші помірковані іранські законодавці також ставлять під сумнів доцільність подібного рішення, позаяк у країні зростає напруга через військові протистояння.

Раніше повідомлялося, що Іран стане головою форуму ООН з прав людини.

До слова, Іран, Росія, Китай і Північна Корея очолюють блок авторитарних режимів, до якого також входять терористичні групи, але їх об’єднує не ідеологія, а відчай.