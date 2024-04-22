Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Іран створить держорган, який слідкуватиме за носінням хіджабу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Іран створить держорган, який слідкуватиме за носінням хіджабу
Нова правоохоронна структура Ірану займатиметься питаннями дотримання суворого дрес-коду для жінок
фото з відкритих джерел

Співробітники служби пройшли спеціальну підготовку, аби жінки носили хіджаб у громадських місцях «відповідальнішим чином»

Командувач силами іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) у Тегерані Хасан Хасанзаде оголосив про створення нової правоохоронної структури з питань дотримання суворого дрес-коду для жінок. Про це повідомляє «Радіо Фарда».

Рішення ухвалено після повідомлень, що жінки все частіше стають жертвами нападів іранських поліціянтів через «неправильний зовнішній вигляд» в межах операції «Нур».

Міністр внутрішніх справ Ірану Ахмад Вахіді зазначив, що подібні рішення щодо носіння хіджабу «ухвалюють в межах закону», а даний одяг є «одним зі стовпів ідентичності іранської системи і принципом шаріату».

Зокрема, проти такого рішення виступили деякі проісламські сили в Ірані. А одна з ув’язнених іранських правозахисниць Наргес Мохаммаді заявила, що своїми діями влада Тегерану «розв'язала повномасштабну війну проти всіх жінок на всіх вулицях країни».

Інші помірковані іранські законодавці також ставлять під сумнів доцільність подібного рішення, позаяк у країні зростає напруга через військові протистояння.

Раніше повідомлялося, що Іран стане головою форуму ООН з прав людини.

До слова, Іран, Росія, Китай і Північна Корея очолюють блок авторитарних режимів, до якого також входять терористичні групи, але їх об’єднує не ідеологія, а відчай.

Читайте також: Курош Сехаті: Іранці також проти Путіна, бо він підтримує наш ісламський уряд
 
Теги: жінка права людини Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок чергового ракетного удару по Одесі виникли пожежі в приватному секторі
Росіяни поцілили в приватний сектор Одеси: постраждала трирічна дитина
20 квiтня, 18:51
Світові ЗМІ поділились своїми спотереженнями щодо ситуації навколо Ізраїлю та Ірану
Чи будуть Іран та Ізраїль завдавати нових ударів? Світові ЗМІ зробили прогнози
19 квiтня, 22:00
Команда нацбезпеки регулярно інформує президента Джо Байдена про ситуацію
Білий дім зробив заяву після початку атаки на Ізраїль
14 квiтня, 01:15
Система протиповітряної оборони «Залізний купол» перехоплює ракети, випущені з Лівану
Загострення на Близькому Сході. Росія задоволено спостерігає
13 квiтня, 10:32
Ізраїль готується до прямого нападу з боку Ірану на півдні або півночі
Низка країн просять своїх громадян залишити Іран та Ізраїль
13 квiтня, 00:42
Наразі жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає призову на службу жінок
Жінкам слід готуватись до мобілізації? Центр протидії дезінформації попередив про фейк
10 квiтня, 16:10
Жителі запевняють, що їх не попередили про початок будівництва кладовища, і не погодили з ними це рішення
Жителі села під Києвом блокують будівництво військового кладовища: реакція Мінветеранів
9 квiтня, 15:12
Ймовірна атака на Ізраїль: Іран звернувся до США
Ймовірна атака на Ізраїль: Іран звернувся до США
7 квiтня, 05:02
Жінці повідомлено про підозру у незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану
Адміністраторка Telegram-каналу привласнила майже 1 млн грн благодійних внесків для ЗСУ
27 березня, 12:56

Соціум

Китай потерпає від рекордного за півстоліття паводку: під загрозою понад 120 млн людей
Китай потерпає від рекордного за півстоліття паводку: під загрозою понад 120 млн людей
Іран створить держорган, який слідкуватиме за носінням хіджабу
Іран створить держорган, який слідкуватиме за носінням хіджабу
Поляки розблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною
Поляки розблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною
Патріарх Кирило не розуміє, чому йому заборонили поїздки до ЄС
Патріарх Кирило не розуміє, чому йому заборонили поїздки до ЄС
У Росії затопило уранові свердловини: радіоактивна вода потрапила до річки Тобол
У Росії затопило уранові свердловини: радіоактивна вода потрапила до річки Тобол
Російський окупант, який доводив підлітків до суїциду, нині розповідає школярам про патріотизм
Російський окупант, який доводив підлітків до суїциду, нині розповідає школярам про патріотизм

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
518K
У Сувальський коридор зайшов півторатисячний контингент під прикриттям авіації
120K
Під Києвом затопило велике село
11K
Одна з країн ЄС збирається обмежити прийом біженців із України
8636
Дівчина вкрала у полоненого окупанта кілька мільйонів рублів та кинула його
6164
Справа Гринкевичів: Соня Морозюк розповіла, що наразі із її майном
5233
Відсторонити Порошенка від засідань Ради? Регламентний комітет ухвалив рішення

Новини

Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
Вчора, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
20 квiтня, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
19 квiтня, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
19 квiтня, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
19 квiтня, 11:58

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua