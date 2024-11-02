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Це «великі неприємності». Керівництво Ірану побоюється перемоги Трампа на виборах

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Це «великі неприємності». Керівництво Ірану побоюється перемоги Трампа на виборах
Потенційна зміна політичного керівництва США може мати великий вплив на баланс сил на Близькому Сході та змінити зовнішню політику і перспективи Ірану
фото: Reuters/Mike Blake

Reuters: Трампа вважають «жахливішим» президентом США для Ірану, через його повну підтримку Ізраїля

Керівництво Ірану та його союзники готуються до ймовірних «жахливих» для них результатів виборів у США, якщо переможе експрезидент Дональд Трамп. Про це повідомляє Reuters.

Попри те, що шанси на перемогу у Камали Гарріс та Дональда Трампа – за результатами опитувань – фактично однакові, Іран та його проксі-сили в Лівану, Іраку та Ємені, занепокоєні, що Трамп повернеться у Білий дім, бо це може принести їм «неприємності», йдеться у статті.

Чи не найбільше Іран остерігається, що Трамп дозволить Ізраїлю атакувати ядерні об’єкти, віддаватиме укази про цільові вбивства та продовжить політику тиску, посилюючи санкції проти нафтової сфери, повідомили джерела на Заході та в Ірані.

Вважається, що Трамп буде максимально тиснути на верховного лідера Ірану аятоллу Алі Хаменеї, аби той прийняв договір про ядерне стримування на умовах США чи Ізраїля.

Потенційна зміна політичного керівництва США може мати великий вплив на баланс сил на Близькому Сході та змінити зовнішню політику і перспективи Ірану.

На думку аналітиків, незалежно від того, хто переможе на виборах президента США, Іран не матиме можливостей для тиску, які мав раніше, насамперед через Ізраїль, який вже рік знищує його проксі-сили – ХАМАС у Газі та Хезболлу у Лівані.

Однак Трампа вважають «жахливішим» для Ірану, через його повну підтримку Ізраїля, зауважили аналітики. «Трамп або висуне дуже жорсткі умови Ірану, або дозволить Ізраїлю завдати точкових ударів по його ядерних об’єктах. Він повністю підтримує військову акцію проти Ірану. Це день мрії Нетаньягу – повернути Трампа у Білий дім», – сказав очільник аналітичного центру Gulf Research Center Абдельазіз аль-Сагер.

Один з дослідників ісламських груп Хасан Хасан, вважає, що Трамп дасть «зелене світло» на все, що захоче Ізраїль. «Трамп набагато гірше для Ірану», – сказав він.

При цьому дослідник наголосив, що зараз Іран став великою проблемою як для республіканців, так і для демократів.

Зазначається, що під час свого першого президенства у 2018 році Трамп в односторонньому порядку вивів США з ядерної угоди Ірану зі світовими державами 2015 року та наказав убити Касема Сулеймані, праву руку Хаменеї та організатора закордонних нападів на інтереси США та їхніх союзників.

Як відомо, Міністерство оборони США оголосило про розгортання в регіоні Близького Сходу додаткових есмінців, бойової авіації та кількох стратегічних бомбардувальників В-52.

Раніше в Білому домі заявили, що Сполучені Штати готові продовжувати рішучу підтримку Ізраїлю на тлі загрози нової атаки з боку Ірану.

До слова, Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав своїм підлеглим підготувати удар по Ізраїлю. Тегеран хоче відповісти на атаку ізраїльських військ, що відбулася 26 жовтня. 

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Теги: Ізраїль санкції Іран Дональд Трамп вибори у США ХАМАС

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