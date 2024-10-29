Коригувальниця ФСБ наводила ракети на Харків за допомогою селфі: як її покарали

За даними слідства, ворожа поплічниця потрапила у поле зору окупантів під час її поїздки до Москви ще до початку повномасштабної війни

Улітку 2022 року жінка скоригувала удар по місцевому енергетичному підприємству, на якому працювала

Завдяки доказовій базі Служби безпеки 10 років ув’язнення отримала інформаторка ФСБ Росії, яка коригувала повітряні удари росіян по Харківщині. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Повідомляється, що влітку 2022 року зловмисниця навела російські ракети на місцевий завод енергетичної галузі, на якому сама працювала. Щоб скоригувати ворожу атаку жінка сфотографувала себе на фоні підприємства і відправила фото ворогу.

Також за допомогою селфі російська інформаторка наводила повітряні атаки по позиціях українських військ, що обороняють Харків.

Для маскування жінка видаляла файли після кожного сеансу зв’язку з ФСБ, а також постійно змінювала мобільні телефони. Утім, співробітники СБУ все одно викрили зловмисницю і затримали її, коли вона готувала нові координати для вогневого ураження.

За даними слідства, ворожа поплічниця потрапила у поле зору окупантів під час її поїздки до Москви ще до початку повномасштабної війни. Після 24 лютого 2022 року на жінку дистанційно вийшов представник ФСБ і запропонував співпрацю.

Суд визнав зловмисницю винною за частиною третьою статті 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

Нагадаємо, Служба безпеки затримала на Донеччині агента російської Федеральної служба безпеки. Ним виявився завербований окупантами 34-річний місцевий волонтер Всесвітньої продовольчої програми ООН. За матеріалами справи, для пошуку координат російський агент об’їжджав райцентр та прилеглі населені пункти під виглядом доставок гуманітарної допомоги місцевим жителям. Контррозвідники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідувальної активності та затримали. Під час обшуків у представника ООН вилучено мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для комунікації зі співробітником ФСБ.

Також Служба безпеки України затримала в Києві агента російського Головного розвідувального управління (ГРУ), який розставляв «відеопастки» для онлайн-коригування ударів по столиці.