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«Взяв гроші з тумбочки». Як мережа відреагувала на сімʼю корупціонерів з Хмельниччини

Катерина Іванова
glavcom.ua
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фото: X / dwyse11

«Весь бюджет Хмельницької області знайшли в тумбочці», – написав один із користувачів

4 жовтня Україну сколихнула новина від ДБР про викриття на незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяни Крупи та її сина начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупи.

«Правоохоронці знаходили гроші у квартирі практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно», – зазначили в ДБР.

Креативні користувачі соціальних мереж, як завжди, не пройшли повз світлин із затримання, та за лічені години накреативили безліч мемів та жартівливих виразів. 

Після відео ДБР, де пачки доларів переповнювали шухляду в квартирі, українці відразу пригадали висловлювання президента-втікача Януковича. Він на зустрічі із журналістами розповідав анекдот, що «жінка бере гроші з тумбочки». Тож жарт сьогодні знову став актуальним.

Окремо користувачі звернули увагу на коробку з написом, яку знайшли у сімʼї Крупи. Там написано: «Королевам можна все».

Керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа та коробка у її квартирі
Керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа та коробка у її квартирі
фото з соцмереж

Також українці порівнювали сина посадовиці із героями фільмів, мульфільмів і не лише.

«Взяв гроші з тумбочки». Як мережа відреагувала на сімʼю корупціонерів з Хмельниччини фото 1
фото: Х / dwyse11
«Взяв гроші з тумбочки». Як мережа відреагувала на сімʼю корупціонерів з Хмельниччини фото 2
«Взяв гроші з тумбочки». Як мережа відреагувала на сімʼю корупціонерів з Хмельниччини фото 3

Безліч іронічних слів користувачі додавали до світлин із обшуку.

«Взяв гроші з тумбочки». Як мережа відреагувала на сімʼю корупціонерів з Хмельниччини фото 4
скриншот: Х
«Взяв гроші з тумбочки». Як мережа відреагувала на сімʼю корупціонерів з Хмельниччини фото 5
скриншот: Х
«Взяв гроші з тумбочки». Як мережа відреагувала на сімʼю корупціонерів з Хмельниччини фото 6
скриншот: Х
«Взяв гроші з тумбочки». Як мережа відреагувала на сімʼю корупціонерів з Хмельниччини фото 7
скриншот: Х

До хвилі мемів долучилися також українські бізнеси, які намагалися поєднувати світлину із корупціонером зі своїми послугами.

«Взяв гроші з тумбочки». Як мережа відреагувала на сімʼю корупціонерів з Хмельниччини фото 8
скриншот: Х
БЗВП - базова військова підготовка
БЗВП - базова військова підготовка
скриншот: Х
«Взяв гроші з тумбочки». Як мережа відреагувала на сімʼю корупціонерів з Хмельниччини фото 9
скриншот: Х

Нагадаємо, керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина начальник обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін заявив, що його вражають масштаби цинізму.

Сергій Тюрін наголосив, що «усі мають усвідомлювати наслідки, які очікують тих, хто не отямиться».

Також 4 жовтня служба безпеки України викрила у Харкові злочинну групу з 13 осіб, які за гроші «списували» ухилянтів з військового обліку.

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Теги: корупція в Україні гроші українці жінка жарт мем відео

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